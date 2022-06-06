阮月嬌只排第2！人氣模仿角色Top20　帶你進入阿翰多重宇宙

一學入魂的超強角色模仿

「800英呎……500英呎……降落！降落！」在前一陣子，你是否也被這段話瘋狂洗腦呢？以細膩觀察模仿出生活中各種熟悉角色的YouTuber阿翰，用一支模仿算命阿姨的影片風靡全網，帶起一股「九天玄女降落」風潮，也讓他在《DailyView網路溫度計》的YouTuber口碑排行榜中不斷攀升，目前已衝到第2名的好成績。

身為「九天玄女唯一指定姐妹」的阿翰，可不是只有算命阿姨這個角色受歡迎喔！從過去的「三年三班手工薯條」，到近期的「西打」、「房東阿姨」、「算命阿姨」，阿翰每一次深入人心的模仿功力，都讓人印象深刻。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出阿翰所有模仿角色中的人氣Top20，一起來進入阿翰的多重宇宙吧！





No. 10 潘婉霏（霏霏）

「我叫潘婉霏，今年16歲，許多人看到我，都想入霏霏！」潘婉霏這個角色的初登場，是在「想入霏霏」這部影片。這其實是一部手機業配影片，但阿翰用創意的手法，以懷舊電視劇的方式呈現，讓人印象深刻。

霏霏在營造保守風格的影片中，有許多遊走邊緣的臺詞和舉動，給人強烈的反差，營造出一種獨特的幽默。整部片懷舊風的低畫質、音質、字幕、配樂，甚至連畫面尺寸，都做得相當細緻，不少人都大讚阿翰實在太有才。

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No. 9 宮森先生

宮森先生是阿翰早期創造出的角色之一，阿翰這部模仿日本人的影片，讓許多人都直呼學得實在太像！不只有標準的日文發音，連日本人說話的習慣動作、表情神韻都維妙維肖。

後期宮森先生出現在許多影片中，讓大家看到他的各種面貌，也曾「大秀中文能力」。阿翰模仿日本人說中文更是學到了精髓，讓不知道的人差點以為他真的是日本人。出神入化的模仿，甚至連有些日本人也認證「學得超像」！

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No. 8 淺野悠季

淺野悠季首次出現，是在阿翰的週年特別企畫影片中。悠季是日本HAN48的超人氣偶像，初登場就以華麗的方式現身舞臺，還有自己的專屬舞曲，該首歌曲是阿翰團隊使用臺語歌〈追追追〉改編而成，用心程度讓人佩服得五體投地。

淺野悠季在影片播出後馬上獲得超高人氣，雖然是阿翰男扮女裝，但強大的模仿能力卻讓這個角色自帶女團明星氣場，不少人都感到錯亂，「奇怪，我怎麼覺得Yuki很正」、「我愛上悠季了」、「淺野悠季最高！」。

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No. 7 阿娟

阿娟是「戲說阿娟」系列影片的主角，最早的一集是一支業配影片，但阿翰用心將其以「戲說臺灣」電視劇風格呈現，精心設計的畫面細節讓人彷彿真的在看電視一般，影片播出後大受歡迎。

「戲說阿娟」後來成為阿翰頻道的固定系列之一，幾乎和臺灣傳統電視劇角色如出一轍的阿娟，也再次讓人見識到阿翰精湛的模仿能力與演技。不管是臺詞、語氣、服裝、動作、表情，阿翰總能抓住精髓，呈現出眾人回憶裡電視角色的模樣。

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No. 6 允恩

「加油！允恩」系列影片，最一開始只是2分鐘左右的短片，阿翰經典重現了早期中文配音韓劇的所有特色。劇中的女主角允恩，也大受歡迎，成為阿翰宇宙中的人氣角色之一。

字正腔圓的中文配音、誇張的反應、總是常常發出「哎呦」的驚呼……允恩這個角色，將古早韓劇中的特點揣摩得相當細緻，追著「俊熙哥」跑的花痴模樣，也讓許多人更加喜愛允恩。此外，一同出現的允恩媽媽，因為精準復刻出韓劇大媽的樣子，也同樣十分受歡迎。

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No. 5 西打

西打為阿翰近期開發出的新角色，在短短約3分鐘的影片中，細膩刻畫出許多人印象中原住民朋友的樣子，不論是外型、說話音調、語氣、慣用語，都讓人倍感親切。

常有人以戲謔方式模仿原住民口音遭到批評，但阿翰的模仿卻不會給人歧視、冒犯的感覺。西打這個角色讓人看見的不只是表面的講話音調和動作，而是真實呈現大家身邊原住民朋友帶有的那份溫暖。阿翰用細膩的觀察，讓模仿的角色有了靈魂，更讓西打成為許多人最愛的阿翰角色之一。

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No. 4 澟月

「我是漫研社社長，我叫澟月，『澟』就是三點水……」阿翰的老粉一定都對最早期澟月初登場的影片印象深刻，身為阿翰的元老角色之一，澟月受到許多人擁載，擁有超高人氣。

從髮型、動作、說話習慣到整體氣質，阿翰完美刻畫出御宅族的形象，還有人大讚「叫澟月就已經先成功一半了」。隨著澟月人氣越來越高，阿翰也讓這個角色有了更多大膽的嘗試，像是與肉燥學長談戀愛、拍比基尼照等等，沒有極限的澟月，深得粉絲們的喜愛。

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No. 3 房東阿姨（廖麗珠）

去年（2021）爆紅的房東阿姨影片你看過了嗎？阿翰在影片中將帶看租屋處的房東阿姨模仿得維妙維肖，臺灣國語、大紅口紅、鮮豔衣著、粉紅手機殼，還有招牌大嗓門和過度熱情的態度，種種像到爆的細節讓不少人看了都深感共嗚。

第一部房東阿姨影片被許多人瘋狂轉發，在網路上引起熱烈討論，網友們全都大讚阿翰的模仿功力。超高人氣讓第二部房東阿姨影片上架後，馬上引來許多人留言「終於等到」、「阿姨我不想努力了」。

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No. 2 阮月嬌

「我是阮月嬌，喜歡睡覺，喜歡包水餃，不喜歡跋筊。」來自越南胡志明市的阮月嬌，是阿翰的元老角色之一，最早出現在第二部影片中，甚至比讓阿翰爆紅的「三年三班手工薯條」還要早誕生。

逼真的越南口音，讓人看了總會疑惑「為什麼可以學得那麼像？」精湛的模仿外，阮月嬌可愛的個性，是讓大家深深喜歡上她的原因。每次阮月嬌的影片一PO出，總是有許多人會留言「好可愛」，後期她也常以各種面貌出現在阿翰的影片中，逗趣的樣子總能讓人忍不住露出笑容。

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No. 1 算命阿姨（廖麗芳）

前陣子爆紅的「九天玄女之天女散花」影片，讓阿翰人氣直線攀升，算命阿姨也成為阿翰所有角色中的人氣No. 1！近期走紅的算命阿姨，其實是阿翰第一部影片中的角色喔！

早期的算命阿姨，和現在的版本略有不同，但同樣都能讓人有彷彿坐在算命攤前的感受。算命阿姨是阿翰在低潮時常到算命攤問事而揣摩出的角色，語調、態度、推眼鏡的動作，都模仿得非常到位。此外，阿翰還揭露過一個小設定──算命阿姨（廖麗芳）和房東阿姨（廖麗珠），兩人其實是姐妹呢！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年06月02日至2022年06月01日，共5年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『阿翰人氣模仿角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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