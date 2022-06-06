快訊

她用蘋果AirTag跟蹤男友搭訕別人 大吃醋憤起殺機開車碾死

國泰金、富邦金俄債息收到了 台積電五月營收能續旺？

如何拆解俄國謊言？ 烏克蘭查核組織的戰術分享

Meta悄更新Messenger「通話」功能 透過獨立分頁更方便使用

聯合新聞網／ 楊又肇

除了Google宣布更新Google Duo功能，Meta稍早也悄悄更新旗下Messenger服務功能，其中將「通話」 (Call)功能增加至Messenger服務主畫面下方分頁，藉由獨立項目讓使用者更方便使用。

實際上，Meta很早之前就已經在Messenger服務中，針對單獨聊天頁面上方加入語音與視訊通話功能選項。而此次特別將「通話」功能單獨成為服務主畫面下方分頁選項之一，Meta表示是為了讓使用者更方便使用，同時也能清楚近期透過Messenger進行語音或視訊通話聯繫對象。

不過，目前此項更新僅先針對Android平台的Messenger服務調整，iOS平台版本尚未更新，但預期後續也會跟進。

▲左為尚未更新的iOS版本，右為已經更新分頁內容的Android版Messenger服務
▲左為尚未更新的iOS版本，右為已經更新分頁內容的Android版Messenger服務

從數據來看，透過Messenger服務進行語音或視訊通話的比例，從2020年初至今已經成長40%。為了吸引更多人使用，不僅在今年初加入加密通話，先前更加入可針對特定訊息表達心情，或是針對特定訊息進行回覆、轉寄等功能，讓使用者能更方便透過Messenger服務進行聯繫。

目前Messenger已經成為Meta旗下重要服務項目之一，接下來也將能以端到端加密方式與Meta旗下Instagram、WhatsApp服務連動。另外，Meta目前也將Messenger視為應用內容發展平台，例如過去曾加入線上轉帳等功能，目前也能作為擴增實境應用內容互動平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 Instagram

延伸閱讀

桑德柏格賣臉書股票 10年進帳17億 科技界第2富有女性

蘋果可能在WWDC公布搜尋引擎服務 卻要等2023年才推出？

《惡靈古堡4》完全重製版本將登上PS5 再支援PS VR2遊玩

Meta下一位營運長 臉書老將奧利文是何方人物？

相關新聞

人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法

新冠肺炎肆虐台灣，讓快篩試劑變成人手1支的必需品，它除了可以檢測是否為陽性外，還有別的功用嗎？一名網友秀出老公巧手將快篩試劑做成「USB快篩隨身碟」，引起2.3萬名網友按讚，大喊「想買」、「電腦中毒會亮2個燈嗎」？也有網友教導怎麼自製該小物。

Meta悄更新Messenger「通話」功能 透過獨立分頁更方便使用

除了Google宣布更新Google Duo功能，Meta稍早也悄悄更新旗下Messenger服務功能，其中將「通話」 (Call)功能增加至Messenger服務主畫面下方分頁，藉由獨立項目讓使用者更方便使用。

數據統計顯示蘋果的Safari已經成為全球第二多人使用瀏覽器

依照atlasVPN服務所進行統計，顯示蘋果的Safari瀏覽器已經累積超過10億人用戶規模，成為全球第二多人使用的瀏覽器。

Google強化電視上的YouTube影片互動體驗，透過手機操作點讚、留言等功能

Google稍早宣布可讓使用者透過iOS或Android手機，快速與智慧電視上播放的YouTube影片內容進行互動，例如按讚、留言等功能，藉此簡化原本透過電視遙控器操作互動的麻煩。

降低重複性質服務，未來Google Meet與Google Duo將會合併

在稍早更新中，Google確定將Google Duo與Google Meet兩項服務功能整併，讓Google Duo能有更多Google Meet實用功能，同時之後將會進一步將名稱調整為Google Meet。

強尼安珀官司轟動全球 鄉民擠YouTube直擊宣判見1現象驚呆了

美國男星強尼戴普（Johnny Deep）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控誹謗官司於台灣時間今（2）日凌晨3點半宣判，最終強尼戴普洗刷6年來的「家暴男」污名，獲得勝訴。這場世紀官司引起全球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。