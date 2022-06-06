Meta悄更新Messenger「通話」功能 透過獨立分頁更方便使用

除了Google宣布更新Google Duo功能，Meta稍早也悄悄更新旗下Messenger服務功能，其中將「通話」 (Call)功能增加至Messenger服務主畫面下方分頁，藉由獨立項目讓使用者更方便使用。

實際上，Meta很早之前就已經在Messenger服務中，針對單獨聊天頁面上方加入語音與視訊通話功能選項。而此次特別將「通話」功能單獨成為服務主畫面下方分頁選項之一，Meta表示是為了讓使用者更方便使用，同時也能清楚近期透過Messenger進行語音或視訊通話聯繫對象。

不過，目前此項更新僅先針對Android平台的Messenger服務調整，iOS平台版本尚未更新，但預期後續也會跟進。

▲左為尚未更新的iOS版本，右為已經更新分頁內容的Android版Messenger服務

從數據來看，透過Messenger服務進行語音或視訊通話的比例，從2020年初至今已經成長40%。為了吸引更多人使用，不僅在今年初加入加密通話，先前更加入可針對特定訊息表達心情，或是針對特定訊息進行回覆、轉寄等功能，讓使用者能更方便透過Messenger服務進行聯繫。

目前Messenger已經成為Meta旗下重要服務項目之一，接下來也將能以端到端加密方式與Meta旗下Instagram、WhatsApp服務連動。另外，Meta目前也將Messenger視為應用內容發展平台，例如過去曾加入線上轉帳等功能，目前也能作為擴增實境應用內容互動平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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