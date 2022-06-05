人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法

新冠肺炎肆虐台灣，讓快篩試劑變成人手1支的必需品，它除了可以檢測是否為陽性外，還有別的功用嗎？一名網友秀出老公巧手將快篩試劑做成「USB快篩隨身碟」，引起2.3萬名網友按讚，大喊「想買」、「電腦中毒會亮2個燈嗎」？也有網友教導怎麼自製該小物。

一名人妻在臉書社團「爆料公社二社」貼文表示，老公突發奇想，把快篩試劑改造成USB隨身碟，幫它取名為「客製化快篩隨身碟3.0」。照片中可見，只要將隨身碟插入USB內，該快篩試劑的測試線（T）位置就會發出藍光，如同一般隨身碟讀取時的產生的燈光一樣，立刻引來網友關注。

該「客製化快篩隨身碟3.0」插入USB後，該快篩試劑的測試線（T）位置就會發出藍光。（翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

不少網友大讚該名人妻的老公「天才」、「（電腦）有病毒會顯示2條嗎？」、「如果電腦中毒就可以回：快篩陽性喔」、「這是新推出的確診機」、「快去申請專利」、「好酷喔，可以量產嗎」、「可惡，想買」，也有人說，「再過20年可以拿出來紀念這個時代」，更有疑似確診的網友向原Po開玩笑表示，可以提供帶料（指快篩陽2條線）版本給她。

一名網友秀出老公巧手將快篩試劑做成「USB快篩隨身碟」，引起2.3萬名網友按讚。（翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

另外，還有網友建議「客製化快篩隨身碟3.0」燈號顏色應改為紅色，或是「T應該顯示紅色，C顯示藍色應該會正常。」而原Po分享完自製快篩隨身碟後，也有其他人分享作品，表示「原來不止我這樣做」，並分享製作過程：「買一個隨身碟，取出裡面的，再把快篩打開清掉裡面，清出適合的空間黏著固定就可以了，DIY無價。」

也有其他網友Po出自製快篩隨身碟，並分享製作方法。（翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

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