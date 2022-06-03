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解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

數據統計顯示蘋果的Safari已經成為全球第二多人使用瀏覽器

聯合新聞網／ 楊又肇

依照atlasVPN服務所進行統計，顯示蘋果的Safari瀏覽器已經累積超過10億人用戶規模，成為全球第二多人使用的瀏覽器。

而會有這樣的使用量，自然是與iPhone目前在全球市場銷售使用數量有關，同時蘋果近年也持續針對Safari遊覽器功能進行強化，因使也吸引不少人使用。另一方面，從Safari瀏覽器累積眾多使用人數情況來看，其實也凸顯目前透過手機瀏覽網頁內容的比例越來越高。

至於目前全球最多人使用的瀏覽器，依然是Google推出的Chrome，目前已經累積至少33億人使用，幾乎是Safari瀏覽器使用人數的3倍以上。而在Safari使用人數之後的瀏覽器，則是微軟推出的新版Microsoft Edge，目前累積超過2.1億人使用，其次則是Mozilla推出的Firefox瀏覽器，使用人數超過1.7億人。

另外，雖然手機出廠時預載Google的Chrome瀏覽器，但隨著全球手機銷量依然龐大，三星自行打造的網際網路瀏覽器也已經累積超過1.4億人使用規模，甚至超越推出瀏覽器已經有很長時間的Opera使用人數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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