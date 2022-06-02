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8款LINE端午隱藏版免費貼圖來了！接完任務輕鬆擁抱鴨鴨和柴柴

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE端午節隱藏版免費貼圖來了，要注意下載期限免得錯過了喔。（翻攝自LINE STORE、製圖／聯合新聞網）
LINE端午節隱藏版免費貼圖來了，要注意下載期限免得錯過了喔。（翻攝自LINE STORE、製圖／聯合新聞網）

LINE貼圖不定期推出期間限定的免費貼圖，只要完成任務即可獲得，正好6月3日為端午節，有許多免費貼圖包含「端午節快樂」、划龍舟或吃粽子等圖像相當應景，但可別忘了，這些貼圖有下載與使用期限喔！相關貼圖整理如下：

▊ LINE旅遊 × 日常的鵝言鵝語

連結網址：https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/25996/zh-Hant

下載任務：將「LINE旅遊」官方帳號加入好友

下載期限：2022/6/15

使用期限：90天

LINE貼圖「LINE旅遊 × 日常的鵝言鵝語」。（翻攝自LINE STORE）
LINE貼圖「LINE旅遊 × 日常的鵝言鵝語」。（翻攝自LINE STORE）

▊ LINE購物護照★旋轉甜不辣端午出遊篇

連結網址：https://line.me/S/sticker/25951

下載任務：點進查看詳細內容→開通LINE購物帳號後→前往查看貼圖→立即前往領取免費貼圖

下載期限：2022/6/17

使用期限：90天

LINE貼圖「LINE購物護照★旋轉甜不辣端午出遊篇」。（翻攝自LINE STORE）
LINE貼圖「LINE購物護照★旋轉甜不辣端午出遊篇」。（翻攝自LINE STORE）

▊ LINE購物直播 × 黑白工

連結網址：https://line.me/S/sticker/26018

下載任務：將「LINE購物直播」官方帳號加入好友

下載期限：2022/6/22

使用期限：90天

LINE貼圖「LINE購物直播 × 黑白工」。（翻攝自LINE STORE）
LINE貼圖「LINE購物直播 × 黑白工」。（翻攝自LINE STORE）

▊ HITO本舖 × 柴語錄 夏日享涼快

連結網址：https://line.me/S/sticker/26017

下載任務：將「HITO本舖」官方帳號加入好友

下載期限：2022/6/23

使用期限：90天

LINE貼圖「HITO本舖 × 柴語錄 夏日享涼快」。（翻攝自LINE STORE）
LINE貼圖「HITO本舖 × 柴語錄 夏日享涼快」。（翻攝自LINE STORE）

▊ 花旗銀行×醜白兔 寵粉計畫 龍粽登場

連結網址：https://line.me/S/sticker/26015

下載任務：將「花旗（台灣）銀行」官方帳號加入好友

下載期限：2022/6/23

使用期限：180天

LINE貼圖「花旗銀行×醜白兔 寵粉計畫 龍粽登場」。（翻攝自LINE STORE）
LINE貼圖「花旗銀行×醜白兔 寵粉計畫 龍粽登場」。（翻攝自LINE STORE）

▊ LINE購物 × 柴犬皮皮免費貼圖

連結網址：https://line.me/S/sticker/26074

下載任務：開啟「LINE購物APP」搖一搖

下載期限：2022/6/28

使用期限：90天

LINE貼圖「LINE購物 × 柴犬皮皮免費貼圖」。（翻攝自LINE STORE）
LINE貼圖「LINE購物 × 柴犬皮皮免費貼圖」。（翻攝自LINE STORE）

▊ 生活市集 ╳ CP值

連結網址：https://line.me/S/sticker/26098

下載任務：將「生活市集每日報」官方帳號加入好友

下載期限：2022/6/30

使用期限：180天

LINE貼圖「生活市集 ╳ CP值」。（翻攝自LINE STORE）
LINE貼圖「生活市集 ╳ CP值」。（翻攝自LINE STORE）

▊ 毛寶×小學課本的逆襲 白帥歸剛欸

連結網址：https://line.me/S/sticker/26042

下載任務：無條件

下載期限：2022/7/1

使用期限：180天

LINE貼圖「毛寶×小學課本的逆襲 白帥歸剛欸」。（翻攝自LINE STORE）
LINE貼圖「毛寶×小學課本的逆襲 白帥歸剛欸」。（翻攝自LINE STORE）

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