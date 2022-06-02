8款LINE端午隱藏版免費貼圖來了！接完任務輕鬆擁抱鴨鴨和柴柴

轉蛋機的魅力之一，就在於拿到東西打開之前，並不會知道自己抽到哪個物品，而增添消費者懸疑及緊張的感受，因此如果意外中了大獎，更會讓人感到特別開心。最近一位日本網友，就以非常低廉的價格，抽到一樣讓他難以想像的物品。

2022-06-01 08:53