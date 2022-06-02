8款LINE端午隱藏版免費貼圖來了！接完任務輕鬆擁抱鴨鴨和柴柴
LINE貼圖不定期推出期間限定的免費貼圖，只要完成任務即可獲得，正好6月3日為端午節，有許多免費貼圖包含「端午節快樂」、划龍舟或吃粽子等圖像相當應景，但可別忘了，這些貼圖有下載與使用期限喔！相關貼圖整理如下：
連結網址：https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/25996/zh-Hant
下載任務：將「LINE旅遊」官方帳號加入好友
下載期限：2022/6/15
使用期限：90天
連結網址：https://line.me/S/sticker/25951
下載任務：點進查看詳細內容→開通LINE購物帳號後→前往查看貼圖→立即前往領取免費貼圖
下載期限：2022/6/17
使用期限：90天
連結網址：https://line.me/S/sticker/26018
下載任務：將「LINE購物直播」官方帳號加入好友
下載期限：2022/6/22
使用期限：90天
連結網址：https://line.me/S/sticker/26017
下載任務：將「HITO本舖」官方帳號加入好友
下載期限：2022/6/23
使用期限：90天
連結網址：https://line.me/S/sticker/26015
下載任務：將「花旗（台灣）銀行」官方帳號加入好友
下載期限：2022/6/23
使用期限：180天
連結網址：https://line.me/S/sticker/26074
下載任務：開啟「LINE購物APP」搖一搖
下載期限：2022/6/28
使用期限：90天
連結網址：https://line.me/S/sticker/26098
下載任務：將「生活市集每日報」官方帳號加入好友
下載期限：2022/6/30
使用期限：180天
連結網址：https://line.me/S/sticker/26042
下載任務：無條件
下載期限：2022/7/1
使用期限：180天
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