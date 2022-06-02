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Netflix 打擊不了「寄生帳號」！使用者跳過這「這動作」也沒事

聯合新聞網／ 楊又肇

先前Netflix曾表明將打擊濫用家庭成員共用功能的情況，並且在秘魯智利與哥斯大黎加測試額外計費的多人使用方案，希望藉此帶動新訂閱用戶成長量。不過，從近期相關動態來看，Netflix顯然並未積極處理此類情況。

從不少Netflix訂閱用戶反應，甚至在秘魯當地使用者表示並未收到Netflix相關政策調整通知，同時也依然能與其他人分享共用單一帳號。

而從Netflix相關回應表示，則說明由於此次使用政策調整幅度較大，目前除了已經先針對共用帳號情況較多的市場訂閱用戶發出通知，將會以較緩和腳步進行調整。言下之意，似乎代表Netflix其實也擔心一旦強制要求所有共用帳號的使用行為，必須額外支付增加人數使用費，將會導致更多人取消訂閱，轉向使用其他串流影音服務，例如Disney+、HBO Max或亞馬遜Prime Video等。

另一方面，Netflix顯然也清楚，雖然本身承諾提供家庭共享使用模式，但是從實際使用情況來看，確實很難界定分散在不同地區使用相同帳號的家庭成員身分，若強制以IP位置等方式判斷是否為同住家人，或是透過實名方式認定是否為家人關係，似乎也不是合適辦法，導致Netflix面臨難以改善濫用家庭成員共用功能的情況。

因此，在目前實際使用情況下，甚至使用者可以選擇直接忽略相關驗證流程，而提供帳號給其他人共用的訂閱用戶也不會因此受到權限停用，或是要求增加訂閱費用等「懲罰」。

以目前來看，Netflix期望使用者自主透過額外增加訂閱費用共享相同帳號，其實是難以達成目標，因此今年年底預計公布以廣告支撐播放版本，或許才是解決Netflix當前困境的方法之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

秘魯 廣告 智利

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