超幸運！他花銅板轉蛋試手氣 竟中獎一台二手iPhone

轉蛋機的魅力之一，就在於拿到東西打開之前，並不會知道自己抽到哪個物品，而增添消費者懸疑及緊張的感受，因此如果意外中了大獎，更會讓人感到特別開心。最近一位日本網友，就以非常低廉的價格，抽到一樣讓他難以想像的物品。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「pnuts2872ykr」最近到東京秋葉原的一家二手3C賣場「IOSYS」，花了200日圓（約相當於新台幣45圓）在店內設置的轉蛋機試試手氣。沒想到這一抽，竟然讓他中了一台二手的「iPhone 6」，讓他十分訝異。

iPhone 6是2014年的機種，且因為是二手的關係，首頁鍵有失靈的狀況，需要稍微修理一下。但無論如何，只花銅板價就拿到一台智慧型手機，怎麼看都穩賺不虧，因此也引起許多網友的熱烈迴響。

不少網友紛紛表示「恭喜」、「太讚了吧我也想要」、「這拿去賣會倒賺吧」、「好像能賣三四千日圓」、「修理一下感覺還能用」、「已經是轉蛋機裡有iphone的年代了」、「早知道我今天也去轉一下」、「很常去這家店，但從沒玩過轉蛋」、「其實便宜到這樣反而覺得有點恐怖，為啥會放進去咧」。

商品推薦