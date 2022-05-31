摩爾莊園藏7年前心碎求助訊息 網淚：希望已獲救

摩爾莊園可愛的畫風、豐富的互動曾在中小學生間火紅一陣子，然而近日有網友發現7年前曾有人留下求救資訊，讓不少網友既心疼也擔心那個孩子如今是否已獲救。

原PO在Dcard附上的圖片顯示，2015年有人在摩爾莊園的官方論壇裡，留言表示自己雖已長大，但仍懼怕哥哥動粗打人，因為每次都會被打得傷痕累累，向父母求救卻換來「警察會抓走他們，會害大家流落街頭」的警告，讓他十分迷茫，「我到底該怎麼辦，我很害怕，但我不能跟別人講」。

貼文一出，引發網友熱議，「7年後希望他已經離開家了」、「有種難以言喻的感覺」、「希望麼麼公主（遊戲角色）找到他」、「客服應該是有看到，因為這文章是需要篩選才會出現在上面」、「看了好沉重」、「這篇小時候就有看過，當時覺得很可怕，希望真的有人能幫他」。

甚至有其他網友貼出另一則2014年的求救留言，內容提到母親每日用各種器具毆打留言人，「每次她打一下就馬上流血，被打的地方就覺得動不了」，就算有同學關心好奇傷勢，留言人也只能找理由帶過，文末更表示若某天自己承受不住，「您不要忘記我喔！我是最愛摩爾莊園的小摩爾」，再度引起網友的不捨。

有網友再貼出更久以前的求救留言，同樣令人心痛。圖擷自 Facebook

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

商品推薦