Chrome OS加入Google自家「草寫」應用程式 更方便透過手寫方式紀錄筆記

Google稍早針對Chrome瀏覽器、Chrome OS作業系統釋出版號102的更新內容，其中更整合自家「草寫」應用程式 (Cursive app)，讓支援手寫筆功能的Chromebook，可以直覺地透過書寫方式建立筆記，同時也加入諸多手寫筆操作功能。

此項功能將相容所有支援手寫筆設計的Chromebook，可透過手寫筆與觸控螢幕進行擷取、編輯功能，讓使用者更方便整理手寫內容，甚至支援透過塗鴉劃線，配合點選即可將筆誤或不需要的書寫內容移除，或是直接透過畫圈方式選擇書寫內容，而在兩行文字中間化一條直線，更能調整行距寬度。

而筆記內容可以透過圖像形式貼到其他app內容使用，或是另存為PDF格式檔案輸出，未來也會加入調整手寫文字粗細與顏色。

此次更新也強化放大鏡功能，讓使用者更容易透過數位放大方式檢視細小文字，或是影像內容細節。此外，新版Chrome OS更新也加入識別USB-C線材規格，藉此讓採用USB 4.0或Thunderbolt 3以上規格的連接埠，可以自動判斷連接線材是否符合更高寬頻傳輸規格，否則將會透過彈出式視窗警示。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦