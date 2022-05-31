家裡挖出一款古老PS掌機讓他很好奇 老玩家懷念過往「玩到被爸媽唸」

PlayStation主機自從1994年問世之後，便在主機市場中佔有一席之地，多年以來不斷推陳出新，累積了眾多玩家粉絲。近來有位日本網友，就在家中找到一款舊式主機，引起許多玩家的討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「SaKuYaSub123」近來分享圖片，畫面中有一個寫著「SONY」字樣，配有螢幕和一些按鍵的機器。他表示在家中找到了這個東西，但卻沒有頭緒到底是什麼。

經過其他網友的說明，才知道原來這個裝置，是在1999年上市的PlayStation掌機「PocketStation」。這款掌機能夠與PlayStation主機連動，遊玩一些簡單的小遊戲，或者作為主機遊戲的記憶卡使用等等。因為在2002年就已經停產，如今還能找得到實體物件，勾起許多人的回憶。

PocketStation遊戲畫面。圖擷取自 twitter

許多網友紛紛表示「是PocketStation耶好懷念喔」、「以前超愛玩這個的」、「我還有留沒用過的電池喔」、「我的早就弄丟了」、「上次回老家收拾也挖出過一台」、「感覺原PO還很年輕」、「現代的小孩子肯定都沒看過了」、「常常為了找人玩出門，結果被父母唸」、「以前我很常跟朋友一起打這個，今年我都33歲了」。

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