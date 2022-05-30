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微軟將出支援Xbox串流遊戲服務裝置 但不會出「這東西」

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟稍早證實過去透露打造可對應串流遊戲服務、類似電視棒的裝置，是以代號Keystone為稱，但也透露此款裝置可能不會以原訂設計推出，而可能加入更多使用體驗。

目前還無法確認此款裝置是否仍計畫推出，以及後續計畫加入哪些功能體驗，而微軟說法似乎也說明這款裝置有可能不會推出。

事實上，微軟的考量或許有其原因，畢竟串流遊戲服務雖然主要透過雲端完成多數運算，但如果要有更好遊戲體驗，除了必需有穩定網路傳輸品質，終端裝置如果能對應足夠前期運算效能，將能提升更流暢的串流遊戲操作體驗。

而這部份，基本上透過Xbox遊戲主機、目前主流的手機、平板或PC裝置都能做到，以新款高階智慧電視對應運算效能來看，或許也還能符合需求，但在電視棒產品的運算表現，或許就有點差強人意。另一方面，如果推出足以對應遊玩串流遊戲服務的電視棒，或許也可能會影響部分Xbox遊戲主機銷售，或許也是微軟何以調整電視棒產品推出規劃。

雖然Google方面已經可以透過Chromecast裝置遊玩Stadia服務，但畢竟本身並未同時銷售遊戲主機產品，因此就沒有那麼多顧慮。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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