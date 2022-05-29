YouTube後台終於更新 Shorts、直播都能看詳細數據

YouTube 已經不再專注在鼓勵單一長影片，並且因應趨勢推出 Shorts 短影音、直播、社群貼文等多格式內容，不過創作者後台卻遲遲沒有更新，只能看到舊的觀看時長等指標，現在終於大翻新，針對不同內容提供相應的參考數據給創作者參考。

隨著 YouTube 從長片到鼓勵直播、60 秒短片，甚至分享文字與圖片貼文，創作者後台現在也終於更新。

YouTube 終於針對短影音和直播內容新增了相關的後台數據供創作者參考，過去觀看數據、互動數等都還是依照剪輯好的長片所定義的指標。

現在 YouTube 創作者工作室可以看到處及和互動頁面被「內容」頁取代，底下可選擇影片類型，包括全部、影片、Shorts、直播、貼文，並且除觀看數以外，還可以分別在這些頁籤底下再看到影片熱門段落、熱門 Shorts、熱門 Shorts 混搭、熱門直播、聊天室訊息數與同時上線人數，以及熱門圖片、投票、文字、影片貼文的數據。

（圖／INSIDE提供）

這些針對不同格式內容提供的指標對創作者來說更有參考意義，畢竟像 Shorts 這種短影音，還去跟一般長影片比較觀看時長，明顯沒什麼意義。

（圖／INSIDE提供）

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YouTube 也表示未來還會持續參考創作者回饋，新增更多指標。這套新功能已經開始陸續更新，預計5/31以前會完成推送。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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