可直覺使用各類智慧應用功能 IKEA 10月將推新版IKEA Home app
配合Matter將在今年下半年推出首波通用連接協議規範，IKEA宣布將在10月推出名為DIRIGERA的中樞設備，標榜將能更友善地藉由相容Matter連接規範，藉此支援多數物聯網裝置與智慧家電。
同時，IKEA屆時也將推出新版IKEA Home app，讓使用者能更直覺配合DIRIGERA中樞設備操作各類物聯網裝置。
IKEA瑞典總部業務主管Rebecca Töreman表示，從2014年推出的TRÅDFRI網關配件取得許多消費者使用經驗，此次推出的DIRIGERA中樞設備將能更簡單地與家中智慧物聯網裝置連接，並且配合新版IKEA Home app直覺使用各類智慧應用功能，或是設定各類自動化運作模式。
而推出DIRIGERA中樞設備後，現有使用者依然可繼續使用TRÅDFRI網關配件，而IKEA既有推行的智慧連網裝置也能與DIRIGERA中樞設備相容使用。此外，IKEA更計畫在2023年上半年加入遠端連入功能，讓使用者能在戶外透過網路，即可操作藉由DIRIGERA中樞設備連接裝置。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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