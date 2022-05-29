《星際大戰 絕地：倖存者》2023年登場 這2個平台不再發行
在今年度的星戰慶典 (Star Wars Celebration)上，EA旗下遊戲工作室Respawn宣布與盧卡斯影業遊戲合作，預計在2023年推出新作《星際大戰 絕地：倖存者》 (Star Wars Jedi: Survivor)，分別將登上PlayStation 5、Xbox Series X|S，以及Windows PC平台，確定不再於PlayStation 4、Xbox One系列平台發行。
《星際大戰 絕地：倖存者》時間點將設定的《星際大戰 絕地：組織殞落》故事的5年後，並且在《星際大戰 絕地：組織殞落》故事基礎上打造《星際大戰 絕地：倖存者》，依然將以宇宙間倖存的絕地武士凱爾克提斯為主角，繼續逃離帝國追捕。
而《星際大戰 絕地：倖存者》將以前所未見的創新方式擴展遊戲動態戰鬥，同時凱爾也必須學習新技能，加強自己與原力的連結，才能活下去。
遊戲由Respawn遊戲總監Stig Asmussen帶領資深團隊成員開發，並且將擴展經典的《星際大戰》故事，並且結合PlayStation 5、Xbox Series X|S等次世代遊戲主機硬體效能，讓玩家可以更深入故事情節，並且利用先進技術，創造出更具動態的絕地武士戰鬥和電影般的敘事，以此擴展凱爾發展成熟、在黑暗時期拚死存活的故事。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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