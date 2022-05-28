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Meta打造以人工智慧進行訓練的MyoSuite平台 虛擬人物肢體活動更加擬真

聯合新聞網／ 楊又肇

Meta稍早宣布將建立全新人工智慧平台MyoSuite，將協助創作者、開發者更容易打造逼真的虛擬人物骨架，進而呈現更擬真的肢體活動表現。

相較過往製作虛擬人物，創作者必須透過手動方式建立基礎骨架模型，Meta在MyoSuite平台則是導入人工智慧訓練方式，讓創作的骨架模型可以透過機器學習方式呈現更擬真的動作模式，同時也能呈現更複雜的動作，例如呈現較細膩的轉筆、轉動鑰匙等手部活動細節。

而可以呈現較細膩的動作，主要在於MyoSuite平台可透過人工智慧訓練方式，讓骨架模型模擬人體肌肉與骨骼連動情況，因此能真實反應人體關節等部分實際可產生動作。

藉由MyoSuite平台技術應用，Meta預期將能協助推動元宇宙內的虛擬人物製作細膩度表現，同時也能進一步實現數位雙生應用模式，例如應用在遠距醫療、線上協作等領域，並且可進一步提升虛擬模擬精度，藉此推動假肢等需要模擬真實肢體動作設計應用。

目前Meta將先針對研究人員開放使用MyoSuite平台，同時也將持續精進其模擬效果，藉此對應更擬真的肢體模擬效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Meta 機器學習 人工智慧

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