Meta打造以人工智慧進行訓練的MyoSuite平台 虛擬人物肢體活動更加擬真
Meta稍早宣布將建立全新人工智慧平台MyoSuite，將協助創作者、開發者更容易打造逼真的虛擬人物骨架，進而呈現更擬真的肢體活動表現。
相較過往製作虛擬人物，創作者必須透過手動方式建立基礎骨架模型，Meta在MyoSuite平台則是導入人工智慧訓練方式，讓創作的骨架模型可以透過機器學習方式呈現更擬真的動作模式，同時也能呈現更複雜的動作，例如呈現較細膩的轉筆、轉動鑰匙等手部活動細節。
而可以呈現較細膩的動作，主要在於MyoSuite平台可透過人工智慧訓練方式，讓骨架模型模擬人體肌肉與骨骼連動情況，因此能真實反應人體關節等部分實際可產生動作。
藉由MyoSuite平台技術應用，Meta預期將能協助推動元宇宙內的虛擬人物製作細膩度表現，同時也能進一步實現數位雙生應用模式，例如應用在遠距醫療、線上協作等領域，並且可進一步提升虛擬模擬精度，藉此推動假肢等需要模擬真實肢體動作設計應用。
目前Meta將先針對研究人員開放使用MyoSuite平台，同時也將持續精進其模擬效果，藉此對應更擬真的肢體模擬效果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【速報】Netflix為迷因「買不到快篩」道歉 提3承諾改善仍掀網友互戰
▪ 等iPhone14先買「過渡機」 iPhone 13哪款最保值？網友直指這一台
▪ 與病毒共存更愛趴趴走？錯！Google最新數據一次看 台人乖乖「類封城」
▪ 比爾蓋茲自爆是三星手機用戶 不挺自家微軟手機原因曝光
▪ 【周報】一周數位爆報／蘋果iPhone 14「從頭到尾」外洩不停 Netflix直搗快篩之亂？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言