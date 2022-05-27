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小型開發者「轉大人」 蘋果曝他們從App Store獲取收益成長達113%

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果引述Analysis Group研究報吿《Spotlight on the Small Business & App Creators on the App Store》，說明小型開發者在過去兩年藉由App Store獲取收益成長達113%，相比比大型開發者的收入成長速度高出一倍以上。

研究報告同時指出，越來越多企業在過去兩年期間透過app型態與客戶接觸，即便目前已經有許多地區已經逐漸解除防疫限制，但仍有不少企業更著重藉由數位化、混合運作模式進行轉型，並且藉由app爭取更多成長機會。

而從2021年開始，許多小型企業與創作者加入App Store經濟體系，其中24%來自歐洲，23%來自中國，14%來自美國，同時約有4.3%來自日本，其他34%則來自諸如韓國、印度與巴西等國家地區。

數據顯示，小型開發者過去兩年藉由App Store獲取收益成長達113%，相比比大型開發者的收入成長速度高出一倍以上，而約80%小型開發者去年內同時在多個軟體市集活躍發展，另外更有40%的app下載量，來自小型開發者所在國家之外地區，蘋果似乎藉由此數據說明App Store並未在單一市場形成市場壟斷，強調開發者並非僅有App Store可作為發展選擇，同時也說明多數開發者打造內容都會吸引所在地以外地區的使用者青睞。

另外，過去兩年內加入App Store經濟體系的小型開發者與新興創作者的人數有顯著增長，例如英國地區從2019年以來加入的小型開發者人數增加高達40%，而德國地區增加數量也成長25%，不少開發者更是抓住近年來的數位化、混合生活型態趨勢，透過app服務內容讓多數使用者在後疫情時代可以更方便，同時也因此獲取得更多收益。

蘋果去年也曾引述Analysis Group研究報吿，表示全球地區小型開發者數量從2015年起增加40%，同時在App Store內的小型開發者比例更達90%以上。而這些小型開發者中，平均會有超過80%比例會將App在全球超過40個國家地區的App Store上架，藉此獲取更大收益，同時超過25%比例的小型開發者更在過去5年中，每年平均營收成長率均超過25%。

在去年年初推行的App Store小型企業方案中，蘋果針對全年透過App Store獲取營收在100萬美元以內的小型開發商作調整，使App營收分潤比例可降低至15%，使其能獲取更大收益。後續更開放開發者向使用者提供iOS app內以外的付費購買選項，同時針對付費訂閱、app內購買與付費app增加開發者可提供價格點，另外也設立1億美元規模的小型開發者援助基金，藉此協助疫情受影響的小型開發者。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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