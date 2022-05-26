亞馬遜Echo系列智慧音箱開放台灣市場購買 含在地化新聞內容
亞馬遜宣布，從即日起開放台灣地區消費者可直接透過亞馬遜官方網站訂購Echo及Echo Dot智慧音箱，同時也將串接TVBS新聞等在地化服務。不過，目前仍僅限以英語進行互動，尚未開放以中文語音形式操作。
目前在台灣地區使用的Echo及Echo Dot智慧音箱，將能使用TVBS新聞等在地內容，另外也能收聽半島電視台、路透社、CNN等國際新聞內容，另外也能透過Alexa數位助理服務詢問諸如天氣、節日、匯率轉換，或是設定鬧鐘等功能，亦可透過Alexa聲控播放Spotify音樂，以及ICRT、九八新聞台等在地廣播電台內容。
而在物聯網應用部分，Echo及Echo Dot智慧音箱亦可當作支援Alexa數位助理服務的物聯網裝置連接中樞，並且讓使用者透過聲控方式操作飛利浦智慧電燈等裝置，而Echo及Echo Dot智慧音箱也支援分組及同步播放功能，讓使用者能同時讓多個房間內的音箱同步播放，或是指定特定房間的音箱播放音樂。
此外，使用者亦可透過Alexa Skill Kit (技能工具組)擴充更多應用功能，但部分Alexa數位助理服務功能可能會受限使用國家地區及語言，例如在美國地區提供的Alexa Guard、Amazon Kids與In-Skill Purchases等，目前無法在美國以外地區使用。
至於現在台灣可透過亞馬遜官方網站訂購的Echo及Echo Dot智慧音箱，暫時僅提供碳黑色版本，並未提供其他配色選項。而未來是否計畫開放可訂購更多Echo系列產品，以及是否考慮增加中文語音互動功能，目前暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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