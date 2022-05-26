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Niantic開放視覺定位系統 推實境互動App「Campfire」、探索城市美景

聯合新聞網／ 楊又肇

去年宣布向所有開發者免費提供開放Lightship開發平台，並且提撥2000萬美元資金投資AR內容市場，Niantic在稍早舉辦的Lightship高峰會中宣布，正式推出Lightship視覺定位系統 (Visual Positioning System，VPS)，以及由Niantic打造、結合擴增實境互動的社交應用程式Campfire。

其中，Lightship視覺定位系統可讓開發者定位使用者所在地與方向，並且以此為座標基礎，將擴增實境 (AR)的誤差控制在幾公分內，並且在全球範圍實現身歷其境的擴增實境體驗，而開發者現在已經可在Niantic的擴增實境地圖上新增地點，建立發展各自的擴增實境應用程式與互動體驗。

為了建構Lightship視覺定位系統，Niantic與眾多開發者、測量施與玩家合作，透過提供真實世界的掃描數據建構完整的擴增實境地圖，其中包含透過Ingress與Pokémon GO玩家提供超過170萬個興趣點，以及橫跨全球、數以萬計的照片與Wayspot編輯內容，讓開發者能透過Lightship視覺定位系統快速將裝置與地點資訊同步，進而提供與真實世界結合的擴增實境體驗。

目前Lightship視覺定位系統已經可以應用在舊金山、洛杉磯、西雅圖、紐約、倫敦與東京等多個城市，以及包含在全球超過3萬處可透過Lightship視覺定位系統模擬的公共場所。而包含Superblue旗下的JR Reality、FoundrySix旗下的AREALM、Pixelynx、集英社XR、Rhizomatiks、Liquid City，以及TRIPP等已經加入成為Lightship視覺定位系統測試夥伴。

此次也同步推出結合擴增實境互動的社交應用程式Campfire，除了融合眾多Niantic遊戲的真實世界元宇宙，更加入線上社群互動功能，讓使用者能以此認識新朋友、探索未知區域，並且感受全新體驗。

Campfire除了已經在Ingress中搶先登場，未來也會陸續登陸其它的Niantic應用程式。

而先前收購的WebAR平台8th Wall，接下來也會與Lightship視覺定位系統結合，並且將透過收費模式讓開發者打造各類WebAR應用服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 社交 舊金山

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