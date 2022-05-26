保護隱私安全 蘋果要求App要有「刪除帳號」選項
蘋果去年6月要求開發者在要求建立帳號使用的服務內容，必須提供可刪除帳號選項，原本規定在今年1月底完成相關調整，目前則是將限期延至今年6月30日。
依照蘋果規範內容，要求與核心功能無關的話，不得要求使用者提供任何個人數據，而若是像Twitter等服務需要使用者建立帳號才能使用情況，則必須額外提供刪除帳號功能，以利使用者日後不再使用時，可以透過刪除帳號功能從服務中移除個人隱私數據，或是從服務中取消與社群平台帳號連動。
在去年6月要求中，蘋果原本規定開發者必須在今年1月底之前完成相關調整，但或許是因為疫情等因素影響，使得蘋果稍早宣布將限期延後到今年6月底。
之所以要求開發者必須在應用服務內容提供可刪除帳號選項，自然是基於確保使用者在各類服務內的個人隱私安全，同時也能保障服務內容使用權益，避免開發者要脅使用者必須提供個人隱私，否則無法使用app服務內容的情況發生。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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