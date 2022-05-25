缺貨？他問「買不到PS5算造謠」 網笑酸：不準備道歉嗎
Sony家用遊戲機PlayStation 5（以下簡稱PS5）在2020年11月正式發售，但礙於新冠肺炎疫情影響，至今仍處於相對缺貨的狀態。對此，就有網友搭上Netflix小編風波，疑惑「買不到PS5算造謠嗎？」讓網友們大笑「真的好酸」。
原PO在PTT上發文表示，常看網路論壇上有很多人都喜歡酸PS5買不到，拿多點錢出來跟黃牛買，或是跟10/10（即遊戲《最後生還者二部曲》）之類的片綁起來買，還是買的到吧？「說買不到PS5算是造謠嗎？」
對此，則有鄉民認真回文「是，就是造謠」，稱去家樂福跟大潤發都還看到架上有PS5，去小賣店隨時隨地都能買到，電商平台上明明也還有貨，這證明根本沒有缺貨，「你只是想買便宜的PS5而已，而且真的想買PS5你也可以預定，遲早都會拿到；如果你不買也不訂，那代表你根本沒有那麼需要PS5」。
貼文一出，網友們紛紛笑道，「不準備道歉嗎」、「高級酸喔」、「堅持大禮包原則」、「索尼價值滿分」、「台索關係史上最佳XDD」、「說的好有道理，我竟無言以對」、「嫌貴你可以不要買」、「明天到索尼公關部上班」。
過去也曾有網友針對「PS5為什麼這麼難買？」進行討論，有人認為主要有三因素——缺貨、大禮包、黃牛，「阿就索尼不給台灣貨阿，然後又不控管店家賣價，甚至自己跑下來玩大禮包銷售，那就全台灣都一起享受這價格」、「聽我家小賣店老闆說，原廠出貨就在綁了，不綁會賠錢」、「就是貨不夠，加上台灣代理又不想處理黃牛」；不過也有網友反駁，「哪裡難買了，你想不想啃各式禮包而已，PS5社團一堆」、「你願意買大禮包就有現貨啊，哪會難買」。
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