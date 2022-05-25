口碑／Netflix《間諜家家酒》安妮亞「呵」微笑爆紅
image source：FB／Muse Land-TW、Lowcostcosplay
文/徐暘甯
新番日本動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》一開播就攻佔Netflix排行榜，新鮮有趣的劇情加上角色人設反差萌，以及主角之一安妮亞的各種可愛表情包，都讓粉絲一看就入坑。隨著劇情來到來到第六話，安妮亞招牌「呵」微笑終於登場，以低成本Cosplay聞名的泰國網紅「Lowcostcosplay」也神還原這個表情，掀起網友一陣熱議。
image source：木棉花國際
好評爆棚！《SPY×FAMILY 間諜家家酒》銷量超越《鬼滅》
被譽為動畫版《史密斯任務》，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》一播出就造成網民暴動，口碑爆棚，網路討論熱度也是居高不下，堪稱繼《鬼滅之刃》後的最新「現象級作品」，，目前位居《網路溫度計》人氣動漫口碑排行榜第5名。
▲《SPY×FAMILY 間諜家家酒》位於網路溫度計人氣動漫口碑排行榜第5名。
image source：人氣動漫口碑排名(分析區間： 2022/02/23~2022/05/23）
除此之外，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》在動畫化之前，累積發行量就已經突破1,250萬部，超越《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《咒術廻戰》等知名動漫IP。
劇情新鮮、角色反差萌超圈粉 安妮亞微笑表情「呵」爆紅
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》故事以國際角力情報戰揭開序幕，描述身為頂級間諜「黃昏」的洛伊德，為了執行任務領養表現上看似普通，實際上卻擁有「讀心術」能力的安妮亞，並陰錯陽差和偽裝成公務員的冷血殺手「睡美人」約兒結婚，三人互相隱瞞真實身分、組成虛假家庭同住一個屋簷下。
對於間諜行動超熱衷的安妮亞，各種可愛表情包也是每集必看亮點，在第六話登場，因忍耐蠻橫同學而展現出的微笑表情「呵」，曝光後迅速爆紅，衍伸出各種迷因，就連擅長低成本Cosplay的泰國網紅「Lowcostcosplay」也跟上這股風潮。
image source：翻攝自Netflix
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用壽司也可以？網紅低成本神還原安妮亞謎之微笑
Lowcostcosplay在臉書粉專貼出神還原照片，而且這次還是利用「壽司」來完成。從照片裡可以看到，他將白米飯遮住眼睛，中間的海苔部分剛好可以當作瞳孔，再用白色魚肉和粉色魚肉充當嘴巴和頭髮，畫上腮紅，安妮亞的謎之微笑「呵」就這樣被神還原了！
不僅造型模仿得相當到位，而且還非常有創意，用來當作造型主題的壽司，也巧妙呼應了動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》來自日本的背景，更被網友笑稱「真的超像，而且好吃又省錢？」
image source：FB／Lowcostcosplay
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