快訊

「上一秒講完下一秒就忘」 6成新冠患者癒後身心差

芬蘭瑞典「U轉加盟」：北約北擴能嚇阻俄國嗎？

5/25早晨財經速解讀 台股散戶失去信心大舉潰逃？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免驚忘記好友生日！LINE主頁翻新4大功能 安卓、iOS都能用

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE一直是台灣人愛用的通訊軟體之一。路透
LINE一直是台灣人愛用的通訊軟體之一。路透

LINE不斷推陳出新，或是優化部分內容，日前又悄悄更新LINE主頁4大功能，安卓（Android）和iOS各自在5月18日和19日上線，要讓用戶「愈用愈好用」，來看看更新什麼內容吧！

1.優化個人檔案介面

在LINE主頁中，優化了個人檔案相關位置，像是大頭貼、顯示名稱、狀態介面等，其中把可以存檔案的「Keep」移到個人檔案的右上方第1個圖示，還會顯示LINE MUSIC背景音樂。

（圖／翻攝自LINE官方Blog）
（圖／翻攝自LINE官方Blog）

2.新增生日壽星特效

若自己為當天壽星，將會出現全螢幕的超Q熊大端著生日蛋糕為你慶生喔，在首頁左上方也會出現氣球與彩片動畫，大頭貼右上方也會配戴生日帽。

（圖／翻攝自LINE官方Blog）
（圖／翻攝自LINE官方Blog）

3.優化好友名單列表

將好友名單的分類優化，分成「今日壽星」、「我的最愛」、「好友」、「群組」列表，看到「今日壽星」就不怕忘記好友的生日；如果有設LINE好友為「我的最愛」，才會出現該列表。

好友名單在這波更新也加入頭像，頭貼的組成會依據該列表的好友或群組頭像組合，且最多以4個為限。此外，每個列表下方也會顯示該列表的好友或群組名稱，分類更整齊。

至於有時候搜尋好友卻有找不到的情況，在此次更新中，只要從LINE首頁點選「好友」列表，依右上方4種排序（名稱、最近新增、個人檔案更新、最近聊天）選擇想要的，就能更快速的找到LINE好友！

（圖／翻攝自LINE官方Blog）
（圖／翻攝自LINE官方Blog）

4.優化「服務」列表更直覺

在LINE主頁中間的「釘選服務」改為一列的方式能夠左右滑動，除了「貼圖」與「主題小舖」為固定外，使用者還能透過最右邊的「新增」或左上方的「顯示全部」按鈕進行編輯，最多可以自訂8個常用的服務。

（圖／翻攝自LINE官方Blog）
（圖／翻攝自LINE官方Blog）

LINE 生日 貼圖 動畫 熊大

相關新聞

免驚忘記好友生日！LINE主頁翻新4大功能 安卓、iOS都能用

LINE不斷推陳出新，或是優化部分內容，日前又悄悄更新LINE主頁4大功能，安卓（Android）和iOS各自在5月18日和19日上線，要讓用戶「愈用愈好用」，來看看更新什麼內容吧！

Netflix為迷因「買不到快篩」道歉 提3承諾改善仍掀網友互戰

台灣Netflix臉書粉絲團上周六（21日）以《還有明天》的劇情片段配上「風吹日篩（曬）還是買不到」的貼文，疑似嘲笑台灣買不到快篩，引來網友不滿。官方直到今（23）日早上才貼出說明，認為「未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性」，提出3承諾向大眾致歉。

Airbnb傳將退出中國境內市場 但仍保留海外訂房服務

近期宣布推出10年以來最大幅度更新之後，Airbnb傳出將退出中國境內市場發展，最快將在今年夏季完成相關業務調整。

TikTok直播訂閱將上路 創作者又增賺錢機會

風靡全球的短影音串流平台TikTok今天表示，他們將讓一些平台裡大受歡迎的帳戶，能透過直播收費獲利

《死亡擱淺》真的有續作 但粉絲更期待這款作品

過去曾擔任《死亡擱淺》主角原型的男星Norman Reedus，在近期接受訪談時透露《死亡攔淺》續作已經投入製作，而小島秀夫很快地也在Twitter做出回應，其中顯然以對Norman Reedus做出「處決」動作的照片回應，證實已經準備開發《死亡擱淺》續作。

Netflix粉專諷快篩之亂遭出征 呂秋遠列10點砲轟造謠

台灣Netflix臉書粉絲團日前宣傳新劇，以《還有明天》的劇情片段配上「風吹日篩（曬）還是買不到」的文章，被質疑嘲諷台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。