免驚忘記好友生日！LINE主頁翻新4大功能 安卓、iOS都能用

LINE不斷推陳出新，或是優化部分內容，日前又悄悄更新LINE主頁4大功能，安卓（Android）和iOS各自在5月18日和19日上線，要讓用戶「愈用愈好用」，來看看更新什麼內容吧！

1.優化個人檔案介面

在LINE主頁中，優化了個人檔案相關位置，像是大頭貼、顯示名稱、狀態介面等，其中把可以存檔案的「Keep」移到個人檔案的右上方第1個圖示，還會顯示LINE MUSIC背景音樂。

（圖／翻攝自LINE官方Blog）

2.新增生日壽星特效

若自己為當天壽星，將會出現全螢幕的超Q熊大端著生日蛋糕為你慶生喔，在首頁左上方也會出現氣球與彩片動畫，大頭貼右上方也會配戴生日帽。

（圖／翻攝自LINE官方Blog）

3.優化好友名單列表

將好友名單的分類優化，分成「今日壽星」、「我的最愛」、「好友」、「群組」列表，看到「今日壽星」就不怕忘記好友的生日；如果有設LINE好友為「我的最愛」，才會出現該列表。

好友名單在這波更新也加入頭像，頭貼的組成會依據該列表的好友或群組頭像組合，且最多以4個為限。此外，每個列表下方也會顯示該列表的好友或群組名稱，分類更整齊。

至於有時候搜尋好友卻有找不到的情況，在此次更新中，只要從LINE首頁點選「好友」列表，依右上方4種排序（名稱、最近新增、個人檔案更新、最近聊天）選擇想要的，就能更快速的找到LINE好友！

（圖／翻攝自LINE官方Blog）

4.優化「服務」列表更直覺

在LINE主頁中間的「釘選服務」改為一列的方式能夠左右滑動，除了「貼圖」與「主題小舖」為固定外，使用者還能透過最右邊的「新增」或左上方的「顯示全部」按鈕進行編輯，最多可以自訂8個常用的服務。

（圖／翻攝自LINE官方Blog）

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