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5/25早晨財經速解讀 台股散戶失去信心大舉潰逃？

Airbnb傳將退出中國境內市場 但仍保留海外訂房服務

聯合新聞網／ 楊又肇

更新：Airbnb稍早在中國官網公布，將在今年7月30日起暫停中國境內房源、體驗業務預訂，在此之後預訂的房源與體驗服務都將自動取消，並且提供全額退款，但在29日以前預訂的中國境內房源或體驗都不受影響。另外，從5月25日凌晨起將無法預定中國境內房源與體驗服務，而尚未使用的禮金券與旅遊基金則可用於中國境外房源或體驗預訂，同時使用有效期限也自動延長至2023年12月31日。

近期宣布推出10年以來最大幅度更新之後，Airbnb傳出將退出中國境內市場發展，最快將在今年夏季完成相關業務調整。

不過，相關消息表示未來Airbnb依然會保留中國境內團隊，但主要負責中國境內用戶透過Airbnb預訂海外地區住房相關業務，其中包含與全球團隊合作的技術工程人員，以及相關業務與客服人員，人數規模約在數百人左右，而目前約15萬個房源與體驗業務都將關閉。

之所以保留中國在地團隊，原因與中國境內使用者前往海外旅遊的使用需求依然顯著，而關閉中國境內業務，則是因為僅佔Airbnb全球營收不到1%比重。

Airbnb在2014年進駐中國市場，並且在2015年正式開啟中國境內業務，後續更在中國啟用「愛彼迎」在地化品牌名稱，藉此象徵以在地化形式於中國市場提供業務服務，並且強調希望透過全新旅遊平台形式吸引中國千禧一代用戶族群

但隨著中國境內諸如途家、小豬短租等服務推出，甚至整合在地支付方式，並且與眾人經常使用的微信小程序整合，進而吸走更多原本Airbnb用戶客群，而原本在Airbnb服務平台上架的房源，同時也在更多服務平台上架，使得Airbnb在中國境內發展面臨不少挑戰。

即便仍有不少使用者透過Airbnb預訂旅遊時的住宿房源，但近年受到疫情影響，則是讓Airbnb在中國境內業務受到更大影響，雖然各地業務後續逐漸恢復正常運作，但在中國境內業務卻始終未能恢復。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Airbnb 微信 疫情

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