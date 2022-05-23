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Netflix為迷因「買不到快篩」道歉 提3承諾改善仍掀網友互戰

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣Netflix臉書粉絲團5月21日因「買不到快篩」迷因惹出爭議，直到今（23）日早上貼出說明，認為「未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性」，提出3承諾向大眾致歉。美聯社
台灣Netflix臉書粉絲團5月21日因「買不到快篩」迷因惹出爭議，直到今（23）日早上貼出說明，認為「未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性」，提出3承諾向大眾致歉。美聯社

台灣Netflix臉書粉絲團上周六（21日）以《還有明天》的劇情片段配上「風吹日篩（曬）還是買不到」的貼文，疑似嘲笑台灣買不到快篩，引來網友不滿。官方直到今（23）日早上才貼出說明，認為「未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性」，提出3承諾向大眾致歉。

台灣Netflix臉書粉絲團5月21日宣傳由金喜善、路雲主演的韓劇《還有明天》，貼出其中一幕男子將小孩抱走、後方仍有一群孩童之內容，但上方寫著「風吹日篩還是買不到」外，還被製成「迷因」，在男方身上加註文字「早上7點開始排隊的人」，把被扛走的小孩比喻成「快篩試劑」，留在原地的孩童則寫成「永遠買不到快篩的我」，似乎在暗酸台灣防疫不力、嘲笑民眾仍買不到快篩，引來網友批評。

Netflix台灣粉絲團從上周六（5月21日）噤聲到今（23）日早上，才發出公告表示，「Netflix Taiwan感謝所有粉絲、網友以及訂閱戶的批評指教，針對 2022 年5月21日社群粉絲專頁發佈的貼文，因並未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發佈了不合時宜且容易造成社會大眾誤解的社群圖文，造成爭議與風波，Netflix Taiwan深自檢討。」

Netflix 5月21日製作「買不到快篩」的迷因貼文引起網友炮轟，該文也被火速刪除。（翻攝自Netflix臉書粉絲團）
Netflix 5月21日製作「買不到快篩」的迷因貼文引起網友炮轟，該文也被火速刪除。（翻攝自Netflix臉書粉絲團）

並提到3承諾：未來將會以更審慎的流程進行審核工作，第二為「加強對社會時事動態的瞭解、核對重大政策相關資訊的正確性，避免造成民眾的誤解。」最後，會確保執行社群工作之相關人員，清楚理解社群行銷的影響力，更應該肩負起一定程度的社會責任。」

不過該文仍引來網友正反評價，有網友認為「你們（指Netflix）替百姓發聲沒有錯，錯的是我們低能的政府。」、「公道自在人心，小編辛苦了」、「明明講的是過去『真實發生的事情』，還會被小粉綠撻伐，只能說玻璃心。」、「有沒有深刻感受到台式民主啊？」、「我覺得很幽默啊，立馬續訂一年！」

但也有網友認為「你的道歉文就沒有，你梗圖那麼有創意了」、「（Netflix）發文真的不要太白目」、「笑死，我就問一下小編哪裡人？怎會買不到？」。多數網友仍期待Netflix「推廣更多優質台劇跟臺灣電影。」

Netflix 5月21日製作「買不到快篩」的迷因貼文引起網友炮轟，該文也被火速刪除。（翻攝自Netflix臉書粉絲團）
Netflix 5月21日製作「買不到快篩」的迷因貼文引起網友炮轟，該文也被火速刪除。（翻攝自Netflix臉書粉絲團）

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