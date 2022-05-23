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《死亡擱淺》真的有續作 但粉絲更期待這款作品

聯合新聞網／ 楊又肇

過去曾擔任《死亡擱淺》主角原型的男星Norman Reedus，在近期接受訪談時透露《死亡攔淺》續作已經投入製作，而小島秀夫很快地也在Twitter做出回應，其中顯然以對Norman Reedus做出「處決」動作的照片回應，證實已經準備開發《死亡擱淺》續作。

不過，目前小島工作室尚未透露任何關於《死亡擱淺》續作消息，而從Norman Reedus透露說法，表示至少還要2-3年才能完成動作捕捉相關工作，而距離遊戲實際完成時間顯然還要再等一段不算短的時間。

《死亡擱淺》在2019年11月正式在PlayStation 4平台推出後，接續在2020年7月推出Windows PC平台版本，之後更在PlayStation 5平台推出導演剪輯版，同時在遊戲上市前半年就累積銷售超過500萬套，而遊戲故事也引發不少玩家討論。

但在《死亡攔淺》續作消息之餘，不少玩家或許對於小島工作室是否計畫重啟《沉默之丘》等新作更加期待。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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