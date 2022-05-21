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LINE主題另類功能曝光 網直呼：根本可以用來防窺

聯合新聞網／ 綜合報導
主題設計是對話畫面，乍看之下相當凌亂。 圖／翻攝自Dcard
主題設計是對話畫面，乍看之下相當凌亂。 圖／翻攝自Dcard

通訊軟體LINE在台灣的使用率相當高，除了有方便的通訊功能、支付功能，其中可愛貼圖和主題也很受歡迎，不少人喜歡打造屬於自己的專屬風格。日前一名網友發文分享一款主題，特別的設計概念也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「真的會有人想買這個主題ㄇ」為題發文。原PO分享一款LINE主題，從照片中可以看見，該主題顏色以米色和粉紅色組成，其中又以日文對話畫面作為背景，乍看之下相當複雜和凌亂，甚至一時之間難以區分出真實對話和背景。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「我一直以為是BUG」、「好好笑，在公車上看到好想吐」、「對話順序亂七八糟，超搞笑」、「話說先存圖片再設定聊天室背景，也有一樣效果，還不用花錢」、「我看了很莫名的生氣」。

除此之外，不少網友發現這款主題的另類功能，「這個主題可以，不管打開跟誰的對話框，都感覺有在聊天的樣子」、「跟人很少聊天的，可以買來自我安慰？」、「保證隔壁看不到你在打什麼」、「這樣就不怕被從背後偷看了？」、「某一種防窺功能嗎」、「為了防窺傷自己的眼睛嗎⋯⋯很花欸」。

LINE Dcard

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