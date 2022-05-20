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Disney+超低價訂閱服務價格曝光 每小時出現4分鐘廣告

聯合新聞網／ 楊又肇

TechCrunch網站迪士尼方面獲得證實，表示日前提到將在今年下半年推出以廣告支撐的低價版Disney+服務，將會以每小時出現4分鐘總長的廣告形式運作。

相比目前Hulu以廣告支撐運作版本，是在每小時內安插總長達7.4分鐘的廣告內容，顯示以廣告支撐的低價版Disney+服務會有較少干擾，甚至迪士尼更說明針對學齡前兒童播放的內容，將不會安插任何廣告，意味將以此吸引更多家中有幼兒的家庭使用，同時也能避免被外界批評在服務內安插太多廣告。

至於每分鐘安插總長4分鐘的廣告內容是否造成干擾，以目前市場統計數據顯示，美國傳統電視頻道在每小時內約播放總長介於18分鐘至23分鐘的廣告內容，顯然迪士尼採用的廣告形式「親和」許多。

不過，迪士尼並未透露以廣告支撐的低價版Disney+服務具體訂閱價格。而依照先前說法，迪士尼暗示現行以每月7.99美元價格計費的無廣告版本，有可能在未來某個時候調漲價格，或許代表以廣告支撐的低價版Disney+服務與現行服務訂閱價格不會有太大差距。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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