Disney+超低價訂閱服務價格曝光 每小時出現4分鐘廣告
TechCrunch網站從迪士尼方面獲得證實，表示日前提到將在今年下半年推出以廣告支撐的低價版Disney+服務，將會以每小時出現4分鐘總長的廣告形式運作。
相比目前Hulu以廣告支撐運作版本，是在每小時內安插總長達7.4分鐘的廣告內容，顯示以廣告支撐的低價版Disney+服務會有較少干擾，甚至迪士尼更說明針對學齡前兒童播放的內容，將不會安插任何廣告，意味將以此吸引更多家中有幼兒的家庭使用，同時也能避免被外界批評在服務內安插太多廣告。
至於每分鐘安插總長4分鐘的廣告內容是否造成干擾，以目前市場統計數據顯示，美國傳統電視頻道在每小時內約播放總長介於18分鐘至23分鐘的廣告內容，顯然迪士尼採用的廣告形式「親和」許多。
不過，迪士尼並未透露以廣告支撐的低價版Disney+服務具體訂閱價格。而依照先前說法，迪士尼暗示現行以每月7.99美元價格計費的無廣告版本，有可能在未來某個時候調漲價格，或許代表以廣告支撐的低價版Disney+服務與現行服務訂閱價格不會有太大差距。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【快報】與病毒共存更愛趴趴走？錯！Google最新數據一次看 台人乖乖「類封城」
▪ 流量密碼？比爆乳鋼琴女神小P狂…她換裝貼薄紗秀驚人身材
▪ 不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔
▪ iPhone手機殼藏新東西？蘋果專利曝光 秒變「神機」
▪ M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言