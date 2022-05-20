看過滑鼠這顆球嗎？他挖寶釣出網友回憶：比光學的還好用

現代科技發達，過去曾經是最尖端的3C產品，往往經不起時間的考驗，很快就會被淘汰消失。最近一位日本網友，就發現了一項具有年代的電腦配件，引起許多人的懷舊情緒。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「nonnbiri_maru」最近分享一張照片，表示他近來在逛一家二手商品店挖寶時，發現了一個底部並非光學或紅外線等等底盤，而是有一顆黑色滾輪的滑鼠。

由於現今市面上的滑鼠，都已經不採用這種滾輪設計了，讓這位網友表示相當懷念，表示自己當初剛接觸電腦時，就是使用這種滑鼠。除了他自己以外，也有其他人睹物思情，想起過去使用這款滑鼠的經驗。

其他網友便紛紛回應「現在時代不同了」、「曾經打過超任主機的應該都認得」、「當初光學滑鼠剛出來時很不精確，所以用的還是滾輪」、「現在反而有滾輪放在上面的滑鼠」、「好讓人懷念喔」、「這種還要定期清潔，不然卡灰塵會動不了」、「已經回不去了」、「原來最一開始不是LED，而是這種滾輪滑鼠」、「我的還用到現在喔」。

商品推薦