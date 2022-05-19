她IG生日亂填慘遭鎖 網友曝「這方法」30天內自救

最近許多IG用戶在登入時會發現系統要求輸入真實生日，若未滿13歲帳號就會立即被鎖住，30天後將會被停用。日前一名網友在遇到系統跳出該訊息時，隨意一滑便送出，遭系統判定僅9歲，無法登入帳號。事後填寫申訴表單都無法成功送出，讓她備感困擾。

網友在「Dcard」分享，有天下班途中要滑IG時，系統突然要求輸入出生年月日，且無法跳過。當時她隨便滑了2013年出生就送出，隨即遭系統判定用戶年齡僅9歲，讓她的帳號直接被鎖住無法使用。點選申訴按鈕，也無法送出資料，透過各種管道寄信也從未收到回覆。眼看帳號再過18天就會被永久停用，所有文章都會不見，讓她心情非常差。

許多網友分享遇到相同問題，「我也是，我傳認證傳到懷疑人生，認證到他限制我不給我認證，不過他會寄信給我說我認證不通過，我傳了身份證又傳了護照，超崩潰」、「有個生活小帳，原本要以開始創辦那天當生日，幸好我後來改成自己真的生日，不然就被鎖起來了。祝福原po能夠趕快找回帳號」。

留言區有部分網友分享成功申訴的經驗，「傳送身分證就可以了，有經驗」，也有網友提到在登入頁面點選「忘記密碼」重置密碼後就可以順利救回，「之前我也遇到這種狀況過！幫寵物設定年齡太小結果被鎖…後來我在網路上找到的方式是按忘記密碼然後重新登入後就可以了！（身分證我也有傳過，但怕審核時間很久）」不過仍有網友試過後還是失敗。

另外有網友分享能嘗試從Facebook的「回報問題」解決，或是直接寄信給IG，「我的前幾天也是這樣！你可以寄信給support@instagram.com這個帳號，很快就會回，就可以解開了！」、「我有成功回來過！一直寄信瘋狂寄信就對了！FB、IG都要，我大概等一個禮拜左右才回來」。

網友見IG要求設定年齡，隨手設定2013生，帳號隨即被鎖。圖擷自 Dcard

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