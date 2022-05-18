假訊息散播3萬次！日本推特用戶傳播俄國「新納粹」論述 9成也反疫苗

鳥海教授分析表示，這些帳號的持有人，「反而更相信那些被政府與媒體否定的資訊」。CCDH的執行長Imran Amed指出，「對於認為新冠疫情是由看不見的菁英組織所圖謀的人來說，烏克蘭侵略也是同一個陰謀下的一件事。由於根基部分的想法互有連結，所以很容易共鳴」。

東京大學與日本經濟新聞於2022年1月1日至3月5日，以烏俄議題為中心，針對日本Twitter使用者推文進行調查。根據日經新聞報導，配合俄羅斯的論述「烏克蘭是新納粹」等說法發布推文、或傳播相關資訊的人當中，約有9成也曾張貼有關新冠疫苗的錯誤資訊。

日經與東京大學工學院、日本計算機社會科學學者鳥海不二夫教授合作此研究。鳥海教授曾經以「社群媒體謠言資訊擴散」的研究，獲頒隸屬日本文部科學省下、「科學技術・學術政策研究所」的「科學技術卓越貢獻2018」。

調查「烏克蘭」、「俄羅斯」、「普亭」、「納粹」等關鍵字的推文。將發文依照相似度完成分類後，找到了75個帳號、共發表228篇「烏克蘭是新納粹」、以及配合俄羅斯外宣的主張。發文內容以「烏克蘭政權已經被新納粹接管」、「日本要支持納粹政權嗎」等內容為核心。該228件發文透過轉推增幅，共散播出3萬次以上。

接下來分析該75個帳號的貼文，當中有8成過去曾發表「新冠病毒的疫苗裡面混入微晶片」、「疫苗會招致不孕」等錯誤資訊。厚生勞動省曾對這些內容做過「並非事實」的澄清。

其餘發表者當中，也包含反覆發表「新冠病毒是政府的人口減少計畫」、「世界是由看不見的政府所操作的」的人；全球陰謀論團體「匿名者Q（QAnon）」的支持者、美國前總統川普的高度支持者等。

75個帳號的發文透過共通的追隨者，散播者約提升到1.1萬個帳號。當中9成均持有基於否定疫苗等錯誤情報的推特。

鳥海教授分析表示，這些帳號的持有人，「反而更相信那些被政府與媒體否定的資訊」。

此外，使用「烏克蘭」與「納粹」的詞彙，但反對俄羅斯攻擊烏克蘭的帳號也有192個。在這個集團當中，有310件發文超過共12萬次的傳播。這些發文大多是客觀的歸納當地的情況，並反對戰爭與俄羅斯的主張。而使用相同關鍵字、但主張相異的團體，在社群媒體內完全不相往來的情況也很多。鳥海教授表示，「（不論哪個帳號）的貼文都是對內部團體的，意見不同的人之間很少交互討論」。

Twitter至今已經對10萬件以上假訊息及偏頗發文採取刪除或貼標。然而在任誰都能自由發言的社群平台上，假訊息很可能對社會帶來混亂。Twitter對日經新聞表示，「正擴大對內容的監控當中」。

根據英美非政府組織「反數位仇恨中心」（ CCDH，Center for Countering Digital Hate ）表示，（在歐美）散佈疫苗相關謠言的團體也積極的擴散烏克蘭相關的假訊息，藉此以吸引更多同伴加入。CCDH的執行長Imran Amed指出，「對於認為新冠疫情是由看不見的菁英組織所圖謀的人來說，烏克蘭侵略也是同一個陰謀下的一件事。由於根基部分的想法互有連結，所以很容易共鳴」。

全球均面臨假訊息議題威脅，尤其台灣正值疫情大量爆發期，人心動搖下更是假訊息流竄的溫床。確保自身的訊息來源不流於單一、轉傳消息前先審慎評估，都是減少錯誤訊息引發社會混亂的手法之一。

《本文作者楊皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦