網飛寒冬來了？慘流失20萬訂戶 Netflix擴大解僱上百人

Netflix於17日證實即將再度裁員，影響範圍以美國的從業人員為主，主因為業務需求而非個人績效。本次裁員約佔Netflix美國從業人員人數的2%。

外媒報導，影音串流平台Netflix即將再度裁員。該公司發言系統17日表示，影響範圍以美國的從業人員為主，解雇了約150名員工和數十名外包人員，主因為業務需求而非個人績效。這是自4月Q1財報發布後的第二度，該次財報顯示該公司11年來首次訂閱戶數倒退，流失20萬戶觀眾。

「由於收益成長減緩，公司也必須放慢成本的增加」，Netflix發言人Erika Masonhall表示，「我們今天解僱以美國為主的150位員工，這個變化並非個人績效、而是基於業務上的需求，這很艱難、因為我們沒有人想要跟這些優秀的同仁告別」。

該公司去年底推出的粉絲網站「Tudum」，才剛在4月裁員複數員工，這次也裁去至少26位的外包人員。

根據Q1財報，除了Q1訂閱戶數衰退20萬之外，Netflix還估計2022 Q2可能會再減少200萬戶。官方提及為抵制俄羅斯而停用該國服務，致使流失約70萬訂閱戶；以及全球訂閱戶盛行多人共用帳密，此後將防止共用，並追加副帳號收費功能。

Netflix近來因應衰退動作頻頻，除了防堵共用之外，也傳出將更快推出廣告方案。另外也傳出該公司計畫藉由直播串流技術，推出無劇本實境秀等類型節目，藉此創造全新觀看體驗與商業模式。

美媒評估，本次裁員約佔Netflix美國從業人員人數的2%。

《本文作者楊皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦