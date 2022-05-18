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YouTube規範引亂象！機器人進攻慘害違規 直播苦主爆出走潮

聯合新聞網／ INSIDE
YouTube過於嚴格又混亂的內容審核標準令不少直播主深受困擾。 示意圖／路透
YouTube過於嚴格又混亂的內容審核標準令不少直播主深受困擾。 示意圖／路透

不少直播主為了與觀眾互動，會直接在直播畫面上顯示觀眾留言，機器人用違規訊息洗版會造成影片被判定違規被YouTube封鎖。尤其目前在YouTube上佔相當大宗的VTuber直播主們受害特別嚴重。

近幾週YouTube上開始出現大量機器人帳號（bot）在留言區洗版的現象。跟以前打廣告訊息的機器人不同，這幾週出現的機器人似乎意在陷害頻道主，他們會發送大量色情或違規字詞語圖像的留言，使讓頻道被YouTube審查系統偵測並停用。

不少直播主為了與觀眾互動，會直接在直播畫面上顯示觀眾留言，但機器人這麼做會造成其影片內容被偵測到有違規訊息，進一步讓頻道被YouTube封鎖。目前在YouTube上佔相當大宗的VTuber（Virtural YouTuber）直播主們紛紛受害，不止小創作者叫苦連天，甚至包括Hololive、Nijisanji等大公司旗下，訂閱超過10萬、50萬的VTuber都因此被YouTube封鎖整個頻道。

YouTube目前對此還未提出明確的解決方法，機器人也不斷進化，從原本一般違規文字留言、色情頭像，在直播主們開始限定留言資格後，開始會主動訂閱頻道，甚至還會小額付費留言Superchat讓自己的留言直接醒目跳出。目前直播主們也只能靠預先封鎖關鍵字、不顯示留言頭像、限制訂閱者／會員留言等機制盡量阻擋機器人的攻勢。

當然要是嚴格限制留言、甚至不收Superchat，會同時影響到直播互動以及收入，因此在遲遲等不到YouTube官方解決方案之下，讓不少VTuber開始逃到Twitch。鑑於Twitch上遭到機器人騷擾的情形較不嚴重，也有使用者認為，機器人能藉此爆破創作者頻道，追根究底在於YouTube過於嚴格又混亂的內容審核標準，才讓有心人有可趁之機。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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