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YouTuber賤葆「開沙發車」把妹！網友抓包疑違法：很危險

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:YouTube／Ｊ-Bao賤葆

文／姜雅馨

以「後宮系YouTuber」成名的賤葆今（2022）年年初曾因晨晨的服飾品牌「ENROAR」售後處理方式不佳備受爭議，甚至無預警宣布頻道無限期停更，當時也嚇壞不少粉絲，前（15）日賤葆上傳「移動沙發」改造影片，不料又再次引起網友質疑違法，掀起熱烈討論。

「J-Bao賤葆」YouTuber網路口碑排行榜

▲「J-Bao賤葆」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第151名。

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/02/16~2022/05/16）

賤葆開沙發車行駛市區道路！網友質疑：法規與安全值得拋之腦後嗎？

賤葆15日在YouTube頻道開箱「改造沙發車」完整過程，從組裝到試乘都讓觀眾耳目一新，經過最終修改與調整後，賤葆也實際帶著品品上路，不過兩人開著沙發車直接行駛市區道路，沿途不僅有汽車從旁行駛而過，還有民眾好奇停下來詢問，賤葆也大方示範沙發車如何駕駛，甚至來到廟宇進行「淨車儀式」。

賤葆改造沙發車在市區行駛備受網友熱議

image source:YouTube／Ｊ-Bao賤葆

賤葆改造沙發車在市區行駛備受網友熱議

image source:YouTube／Ｊ-Bao賤葆

對此有網友在Dcard上質疑「沙發車違法」，「台灣的法令是不允許讓拼裝車上路的，所以拼裝車是無法申請牌照，更別說繳牌照稅等等」，原PO直指賤葆這次DIY打造的沙發車太誇張，「你看片尾兩人甚至飛了出去還受傷，創意很好，但難道法規與安全值得你這樣拋之腦後嗎？」

賤葆改造沙發車在市區行駛備受網友熱議

image source:YouTube／Ｊ-Bao賤葆

拼裝車在路上行駛有違法之慮！網友：開到市區真的欠罰

其他網友也紛紛留言，「這集好看啊，阿就真的違法，在重劃區玩一玩好歹有個限度，結果還真的開到市區，真的欠罰」、「他有時間做個沙發車，應該也有時間找個私人地再去跑吧，私有地跑這就不犯法了」、「好看是好看，不過違法真的不行，而且說實在很危險」，也有人曬出品品限時表示「那個...我以為片尾受傷是效果大家都知道欸，品子也有發限時說身上的傷是拍武打受傷的唷」、「其實我覺得很有創意啦，但真的是幸好沒事」。

Dcard網友對賤葆改造沙發車評價

image source:Dcard

另有網友認為「影片很有創意，大家都給予肯定沒錯，但拼裝車在路上行駛確實有違法之嫌疑，造成危及道路交通安全之隱患，且會誤導觀眾，該檢舉還是要檢舉，我不檢舉也會有其他人檢舉」、「他們自己摔出去受傷就算了，如果波及到路人就真的麻煩了，應該要找個私人地或申請路權封路，這樣就不違法」。

賤葆2022年話題不斷延燒！替晨晨圓夢創立服飾品牌奪聲量高峰

以「後宮系YouTuber」出名的賤葆今年話題不斷，從《KEYPO大數據關鍵引擎》可見不僅在1月8日斥資300萬元替晨晨圓夢，建構服飾品牌「ENROAR」也暖哭上萬名網友，當日更是累積3,259筆網路聲量，1月14日和「後宮三妹」晨晨、品子、松鼠參加木曜4超玩「第三屆YARTIST全明星運動大會」累積2,911筆網路聲量，5月15日賤葆因為上傳「移動沙發」影片，引起網友質疑違法聲浪，引發逾2,178筆網路聲量。

「賤葆」近半年聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月01日至2022年05月16日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『賤葆』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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