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與病毒共存更愛趴趴走？錯！Google最新數據一次看 台人自我「類封城」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人防疫觀念強，民眾外出已習慣會戴口罩，減少感染機會。示意圖，記者劉學聖／攝影
台灣人防疫觀念強，民眾外出已習慣會戴口罩，減少感染機會。示意圖，記者劉學聖／攝影

新冠肺炎全球肆虐，台灣本土疫情也爆發，從4月15日起每日確診數破千，到現在（5月17日）的單日6萬5794例，但政府調整放寬防疫措施，朝與病毒共存方式，得靠民眾自立自強自主防疫，大家有因為放寬政策而變得更好動嗎？Google針對台灣的「COVID-19社區人流趨勢報告」數據顯示，新冠疫情再起後，台灣人真的都乖乖待在家。

Google「COVID-19社區人流趨勢報告」的記錄方法是透過人手一機的手機定位，經匿名和匯總後產生，顯示各地區的各種地點像是雜貨店和公園的造訪人數變化情況，不會識別出任何使用者的身分。

根據Google更新到5月14日的「COVID-19社區人流趨勢報告」：

．「零售店和休閒設施」人流：-43%

．「雜貨店和藥局」人流：-14%

．「公園」人流：-62%

．「大眾運輸站」人流：-56%

．「工作場所」人流：-9%

．「住宅區」人流：+14%

從這報告顯示，台灣民眾仍有自主防疫概念，自我展開「類封城」概念，減少許多戶外活動，其中又以公園人流（-62%）、大眾運輸站（-56%）與零售店和休閒設施（-43%）的人流減少最為明顯，民眾幾乎「宅在家」，住宅區的人流還上升了14%。

Google針對台灣的「COVID-19社區人流趨勢報告」最新數據顯示，新冠疫情再起後，台灣人再次減少外出，並乖乖待在家。（翻攝自Google COVID-19社區人流趨勢報告）
Google針對台灣的「COVID-19社區人流趨勢報告」最新數據顯示，新冠疫情再起後，台灣人再次減少外出，並乖乖待在家。（翻攝自Google COVID-19社區人流趨勢報告）

北市萬芳醫院精神科醫師潘建志也拿此數據提到，「疫情讓人在家工作，減少外出娛樂，可以說人民自發升上2.38級警戒。」還表示，「（指台灣民眾）被手機出賣了，嘴巴上講共存，身體誠實地躲家裡。」

再拿今年1月1日，當天台灣本土單日確診0例，透過「COVID-19社區人流趨勢報告」的報告觀察：

．「零售店和休閒設施」人流：-8%

．「雜貨店和藥局」人流：+4%

．「公園」人流：+15%

．「大眾運輸站」人流：-11%

．「工作場所」人流：-21%

．「住宅區」人流：+4%

以及去（2021）年5月本土疫情首次大爆發，在2021年5月23日的人流報告：

．「零售店和休閒設施」人流：-55%

．「雜貨店和藥局」人流：-14%

．「公園」人流：-53%

．「大眾運輸站」人流：-70%

．「工作場所」人流：-30%

．「住宅區」人流：+18%

從去年5月疫情升溫、今年1月初的稍稍緩和，到現在5月的確診數爆發，都能看得出台灣人仍有自我防疫觀念，面對疫情上升時，仍會隨時做好準備，像是改為居家上班等，新北市長侯友宜也不斷強調居隔轉型，「被動變主動，相信國人一定可以做到。」政府的目標也從各方面的鬆綁來逐步讓國人恢復正常生活。

台灣人防疫概念相當足夠，日前的四技二專統一入學測驗，考場人員全副武裝防疫，考生進入考場也須消毒。圖／記者曾原信攝影
台灣人防疫概念相當足夠，日前的四技二專統一入學測驗，考場人員全副武裝防疫，考生進入考場也須消毒。圖／記者曾原信攝影

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