與病毒共存更愛趴趴走？錯！Google最新數據一次看 台人自我「類封城」
新冠肺炎全球肆虐，台灣本土疫情也爆發，從4月15日起每日確診數破千，到現在（5月17日）的單日6萬5794例，但政府調整放寬防疫措施，朝與病毒共存方式，得靠民眾自立自強自主防疫，大家有因為放寬政策而變得更好動嗎？Google針對台灣的「COVID-19社區人流趨勢報告」數據顯示，新冠疫情再起後，台灣人真的都乖乖待在家。
Google「COVID-19社區人流趨勢報告」的記錄方法是透過人手一機的手機定位，經匿名和匯總後產生，顯示各地區的各種地點像是雜貨店和公園的造訪人數變化情況，不會識別出任何使用者的身分。
根據Google更新到5月14日的「COVID-19社區人流趨勢報告」：
．「零售店和休閒設施」人流：-43%
．「雜貨店和藥局」人流：-14%
．「公園」人流：-62%
．「大眾運輸站」人流：-56%
．「工作場所」人流：-9%
．「住宅區」人流：+14%
從這報告顯示，台灣民眾仍有自主防疫概念，自我展開「類封城」概念，減少許多戶外活動，其中又以公園人流（-62%）、大眾運輸站（-56%）與零售店和休閒設施（-43%）的人流減少最為明顯，民眾幾乎「宅在家」，住宅區的人流還上升了14%。
北市萬芳醫院精神科醫師潘建志也拿此數據提到，「疫情讓人在家工作，減少外出娛樂，可以說人民自發升上2.38級警戒。」還表示，「（指台灣民眾）被手機出賣了，嘴巴上講共存，身體誠實地躲家裡。」
再拿今年1月1日，當天台灣本土單日確診0例，透過「COVID-19社區人流趨勢報告」的報告觀察：
．「零售店和休閒設施」人流：-8%
．「雜貨店和藥局」人流：+4%
．「公園」人流：+15%
．「大眾運輸站」人流：-11%
．「工作場所」人流：-21%
．「住宅區」人流：+4%
以及去（2021）年5月本土疫情首次大爆發，在2021年5月23日的人流報告：
．「零售店和休閒設施」人流：-55%
．「雜貨店和藥局」人流：-14%
．「公園」人流：-53%
．「大眾運輸站」人流：-70%
．「工作場所」人流：-30%
．「住宅區」人流：+18%
從去年5月疫情升溫、今年1月初的稍稍緩和，到現在5月的確診數爆發，都能看得出台灣人仍有自我防疫觀念，面對疫情上升時，仍會隨時做好準備，像是改為居家上班等，新北市長侯友宜也不斷強調居隔轉型，「被動變主動，相信國人一定可以做到。」政府的目標也從各方面的鬆綁來逐步讓國人恢復正常生活。
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