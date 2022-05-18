Ubisoft+訂閱服務進駐PlayStation 配合新版PS Plus方案推出Ubisoft+ Classics服務內容
日前針對PC平台提供訂閱遊玩服務Ubisoft+之後，Ubisoft也宣布針對PlayStation平台推出Ubisoft+服務，並且將從5月24日起，配合新版PlayStation Plus訂閱方案提供名為Ubisoft+ Classics的服務內容。
其中，在PlayStation平台推出Ubisoft+服務，基本上與先前已經在PC、Google Stadia，以及亞馬遜Luna平台上推出內容相同，未來也計畫針對微軟Xbox平台提供服務。
而此次額外宣布配合新版PlayStation Plus訂閱方案，預計在5月24日推出的Ubisoft+ Classics的服務內容，則是配合PlayStation Plus Extra (升級方案)、PlayStation Plus Premium (尊貴方案)等訂閱方案提供使用。
在Ubisoft+ Classics的服務內容中，分別收錄《刺客教條：維京紀元》、《全境封鎖》和《榮耀戰魂》，以及諸多Ubisoft經典遊戲，例如《光明之子》、《極地戰嚎3：血龍》、《極地戰嚎4》、《極限巔峰》、《南方四賤客：浣熊俠聯盟》、《飆酷車神2》、《特技摩托賽:崛起》、《看門狗》和《狼人入侵》等。
目前在PlayStation平台的Ubisoft+ Classics服務將收錄27款遊戲，預計在今年底將增加至50款以上，並且依照計畫增加更多遊戲內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔
▪ 【周報】iPod我們懷念你…看21年進化史！iPhone 14 Pro長大掰了妹妹頭、Google手錶對決蘋果
▪ M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板
▪ 【教學】小資族算每月花費卡關Excel 關鍵在做錯這動作
▪ 【開箱】Sony Xperia 1 IV運動拍照直播神器 3顆鏡頭全支援對焦連拍、拍好動毛小孩沒問題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言