快訊

罕見！俄評論家上節目警告：烏克蘭戰爭局勢正在惡化

Ubisoft+訂閱服務進駐PlayStation 配合新版PS Plus方案推出Ubisoft+ Classics服務內容

聯合新聞網／ 楊又肇

日前針對PC平台提供訂閱遊玩服務Ubisoft+之後，Ubisoft也宣布針對PlayStation平台推出Ubisoft+服務，並且將從5月24日起，配合新版PlayStation Plus訂閱方案提供名為Ubisoft+ Classics的服務內容。

其中，在PlayStation平台推出Ubisoft+服務，基本上與先前已經在PC、Google Stadia，以及亞馬遜Luna平台上推出內容相同，未來也計畫針對微軟Xbox平台提供服務。

而此次額外宣布配合新版PlayStation Plus訂閱方案，預計在5月24日推出的Ubisoft+ Classics的服務內容，則是配合PlayStation Plus Extra (升級方案)、PlayStation Plus Premium (尊貴方案)等訂閱方案提供使用。

在Ubisoft+ Classics的服務內容中，分別收錄《刺客教條：維京紀元》、《全境封鎖》和《榮耀戰魂》，以及諸多Ubisoft經典遊戲，例如《光明之子》、《極地戰嚎3：血龍》、《極地戰嚎4》、《極限巔峰》、《南方四賤客：浣熊俠聯盟》、《飆酷車神2》、《特技摩托賽:崛起》、《看門狗》和《狼人入侵》等。

目前在PlayStation平台的Ubisoft+ Classics服務將收錄27款遊戲，預計在今年底將增加至50款以上，並且依照計畫增加更多遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

浣熊

延伸閱讀

Sony在台推新版PlayStation Plus 5月24日起可以玩的遊戲有這些

《瘋狂兔子：傳奇派對》亂入西遊記風格 6月30日推出國際版

聯合報x經濟日報 數位訂閱聯手出擊

Sony公布2021財年財報 淨利呈現下滑、PlayStation 5銷量衰退

相關新聞

比爆乳鋼琴女神小P狂…她換裝貼薄紗秀驚人身材 網：掌握流量密碼

台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱，時常以「最少布料」cosplay知名動漫角色，並演奏相對應的動漫歌曲。但近日有網友在網路論壇分享一日本頻道，僅用「更衣」內容吸引全網目光，一部影片就有3百多萬的觀看數，讓台灣網友直呼「流量密碼掌握得很好」。

《糖豆人》Switch版出了畫質好嗎？6月21日起跨平台免費玩 4大重點一次看

任天堂Switch粉絲等了1年的《糖豆人》（Fall Guys），這次終於真的要出在Switch平台了！將在6月21日推出，任天堂日本E-Shop也能看到該遊戲預購訊息。不僅如此，《糖豆人》也將轉為全平台免費遊戲，讓不少粉絲開心不已。

抖音變身交友軟體 同則短影片觀眾可配對互相聊天

抖音新功能再加強了「社群」聊天的元素。 中國境內版的抖音（國際版稱TikTok）開始測試社交功能，讓觀看同一則短影音的觀眾可以配對聊天。根據Gamingsym報導，使用者可一天可以使用這個功能5

他拋問「Youtuber的清流是誰？」 網搶答引熱議

從事Youtuber是現在年輕人的夢想之一，不過在眾多的Youtuber中，部分人士可能為了網路流量，會拋出震撼話題、或是做出一些出格行為來博得觀眾眼球，有時還會成為不良示範，於是有一位網友就拋問「哪一位是你心中的清流Youtuber？」引發網友熱烈回應。

Ubisoft+訂閱服務進駐PlayStation 配合新版PS Plus方案推出Ubisoft+ Classics服務內容

日前針對PC平台提供訂閱遊玩服務Ubisoft+之後，Ubisoft也宣布針對PlayStation平台推出Ubisoft+服務，並且將從5月24日起，配合新版PlayStation Plus訂閱方案提供名為Ubisoft+ Classics的服務內容。

Netflix宰殺「寄生蟲」共享方案、價格曝 員工離職潮沒在怕

許多人看Netflix都會使用「共用帳戶」，可以透過較便宜或免費的價格，觀賞線上串流影音，不過Netflix表示最快將在今年底「打擊」共享密碼用戶、要求收費，同時推出附有廣告的低價訂閱方案。而外媒報導，最新政策是共享帳戶最多只能2人，每月收費約89元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。