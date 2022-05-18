Ubisoft+訂閱服務進駐PlayStation 配合新版PS Plus方案推出Ubisoft+ Classics服務內容

日前針對PC平台提供訂閱遊玩服務Ubisoft+之後，Ubisoft也宣布針對PlayStation平台推出Ubisoft+服務，並且將從5月24日起，配合新版PlayStation Plus訂閱方案提供名為Ubisoft+ Classics的服務內容。

其中，在PlayStation平台推出Ubisoft+服務，基本上與先前已經在PC、Google Stadia，以及亞馬遜Luna平台上推出內容相同，未來也計畫針對微軟Xbox平台提供服務。

而此次額外宣布配合新版PlayStation Plus訂閱方案，預計在5月24日推出的Ubisoft+ Classics的服務內容，則是配合PlayStation Plus Extra (升級方案)、PlayStation Plus Premium (尊貴方案)等訂閱方案提供使用。

在Ubisoft+ Classics的服務內容中，分別收錄《刺客教條：維京紀元》、《全境封鎖》和《榮耀戰魂》，以及諸多Ubisoft經典遊戲，例如《光明之子》、《極地戰嚎3：血龍》、《極地戰嚎4》、《極限巔峰》、《南方四賤客：浣熊俠聯盟》、《飆酷車神2》、《特技摩托賽:崛起》、《看門狗》和《狼人入侵》等。

目前在PlayStation平台的Ubisoft+ Classics服務將收錄27款遊戲，預計在今年底將增加至50款以上，並且依照計畫增加更多遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦