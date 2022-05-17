比爆乳鋼琴女神小P狂…她換裝貼薄紗秀驚人身材 網：掌握流量密碼

台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱，時常以「最少布料」cosplay知名動漫角色，並演奏相對應的動漫歌曲。但近日有網友在網路論壇分享一日本頻道，僅用「更衣」內容吸引全網目光，一部影片就有3百多萬的觀看數，讓台灣網友直呼「流量密碼掌握得很好」。

有網友在PTT上發文，表示被YouTube演算法推薦一個奇怪的頻道，影片內容讓女性隔著一層薄紗換衣服，然後在薄紗後面跳來跳去，或擺一些引人遐想的姿勢。「應該是這兩個月才開始經營的頻道，各種換衣服」，讓原PO納悶「這樣都不會被ban嗎」，但原PO亦坦言「還是不小心訂閱了」。

而網友丟出的日本頻道「赤裸々♡エッセンシャルズ」的訂閱有8萬多，該部更衣影片的點閱則超過3百萬。影片中，一名女子躲在薄紗後脫衣，並在脫衣之後做出大膽姿勢，如緊貼薄紗展現好身材、手觸前胸、原地跳躍等，動態過程全被拍下。

頻道在PTT上被分享後，網友們則表示「日本人真的很喜歡搞這種」、「日本人要掌握流量密碼還真競爭」、「好猛，這樣也可以XD ，創意無限」、「這影片快讓我笑死，日本人真的太狂了」。還有網友開玩笑說「這在古代叫做皮影戲，大驚小怪」。

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