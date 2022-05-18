Uber推新服務 可讓使用者在旅行時使用車輛、預訂大型巴士等

Uber稍早宣布推出諸多新服務，其中包含針對旅行需求提供的Uber Travel服務，以及可讓使用者預訂旅遊巴士、活動專車等大型車輛的Uber Charter服務，另外更針對美國及法國境內大型體育場推出餐飲外帶服務等。

依照Uber說明，針對接下來即將開始邁入旅遊旺季，同時也有更多活動與賽事即將展開，將透過全新服務滿足使用者對於車輛等接駁使用需求。

強化Uber服務

其中，Uber Travel服務將可讓使用者配合旅行日期安排當地使用車輛，並且與旅遊積分管理服務AwardWallet合作，藉此將使用者旅遊資訊與Uber服務整合，藉此提供更方便安排車輛使用時間的服務。

而預計今年夏天於美國地區推行的Uber Charter服務，則可讓使用者依照需求預訂可乘坐多人的旅遊巴士，或是活動專車等大型車輛。另外，活動單位亦可透過Uber服務申請提供給與會者使用的乘車券，其中包含可設定最高支付金額上限、使用時限等條件，並且可由使用者自行決定使用時間與地點。

至於在洛杉磯地區，Uber將與Motional合作外送機器人服務，透過無人遞送方式更迅速地將訂購餐飲送到使用者手上。

強化Uber Eats服務

在Uber Eats服務則將與Google Assistant數位助理服務連動，讓使用者能直接透過語音操作方式下訂單，目前預計在全球範圍提供此項功能，後續更計畫加入支援更多語言。

針對美國與法國境內特定大型體育場，Uber則將透過Uber Eats服務與日前收購的Postmates服務，讓使用者能直接訂購體育館內商店提供餐飲，藉此節省排隊的時間。

強化電動車搭乘體驗

其他部分，Uber將強化旗下電動車搭乘體驗，將透過Uber Comfort Electric服務提供使用者選擇搭乘體驗更舒適的電動車車款，預計在美國洛杉磯、舊金山、聖地亞哥，以及杜拜提供此項服務，預計後續也會在全球更多地區提供。

為了吸引更多司機加入使用電動車，Uber也將透過EV Hub讓合作司機比較使用電動車及傳統燃油車提供服務時所花費成本，同時也在服務內整合鄰近充電站資訊，詳細記載前往路徑、所需時間，以及充電所需時間等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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