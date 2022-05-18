Uber推新服務 可讓使用者在旅行時使用車輛、預訂大型巴士等
Uber稍早宣布推出諸多新服務，其中包含針對旅行需求提供的Uber Travel服務，以及可讓使用者預訂旅遊巴士、活動專車等大型車輛的Uber Charter服務，另外更針對美國及法國境內大型體育場推出餐飲外帶服務等。
依照Uber說明，針對接下來即將開始邁入旅遊旺季，同時也有更多活動與賽事即將展開，將透過全新服務滿足使用者對於車輛等接駁使用需求。
強化Uber服務
其中，Uber Travel服務將可讓使用者配合旅行日期安排當地使用車輛，並且與旅遊積分管理服務AwardWallet合作，藉此將使用者旅遊資訊與Uber服務整合，藉此提供更方便安排車輛使用時間的服務。
而預計今年夏天於美國地區推行的Uber Charter服務，則可讓使用者依照需求預訂可乘坐多人的旅遊巴士，或是活動專車等大型車輛。另外，活動單位亦可透過Uber服務申請提供給與會者使用的乘車券，其中包含可設定最高支付金額上限、使用時限等條件，並且可由使用者自行決定使用時間與地點。
至於在洛杉磯地區，Uber將與Motional合作外送機器人服務，透過無人遞送方式更迅速地將訂購餐飲送到使用者手上。
強化Uber Eats服務
在Uber Eats服務則將與Google Assistant數位助理服務連動，讓使用者能直接透過語音操作方式下訂單，目前預計在全球範圍提供此項功能，後續更計畫加入支援更多語言。
針對美國與法國境內特定大型體育場，Uber則將透過Uber Eats服務與日前收購的Postmates服務，讓使用者能直接訂購體育館內商店提供餐飲，藉此節省排隊的時間。
強化電動車搭乘體驗
其他部分，Uber將強化旗下電動車搭乘體驗，將透過Uber Comfort Electric服務提供使用者選擇搭乘體驗更舒適的電動車車款，預計在美國洛杉磯、舊金山、聖地亞哥，以及杜拜提供此項服務，預計後續也會在全球更多地區提供。
為了吸引更多司機加入使用電動車，Uber也將透過EV Hub讓合作司機比較使用電動車及傳統燃油車提供服務時所花費成本，同時也在服務內整合鄰近充電站資訊，詳細記載前往路徑、所需時間，以及充電所需時間等。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔
▪ 【周報】iPod我們懷念你…看21年進化史！iPhone 14 Pro長大掰了妹妹頭、Google手錶對決蘋果
▪ M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板
▪ 【教學】小資族算每月花費卡關Excel 關鍵在做錯這動作
▪ 【開箱】Sony Xperia 1 IV運動拍照直播神器 3顆鏡頭全支援對焦連拍、拍好動毛小孩沒問題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言