他拋問「Youtuber的清流是誰？」 網搶答引熱議

從事Youtuber是現在年輕人的夢想之一，不過在眾多的Youtuber中，部分人士可能為了網路流量，會拋出震撼話題、或是做出一些出格行為來博得觀眾眼球，有時還會成為不良示範，於是有一位網友就拋問「哪一位是你心中的清流Youtuber？」引發網友熱烈回應。

一位網友在PTT指出，在現在網路時代，Youtuber可說是熱門行業，但很多Youtuber為了觀看流量，不僅沒有做出良好示範，還常常出事上新聞，不過他仍然認為有一些「清流的Youtuber」，像是他點名頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，並好奇問大家心目中的清流的Youtuber有哪些？

對此，網友紛紛點名「許伯&簡芝」、「光頭葛格」、「好味小姐」，其中光是「光頭葛格」就有34位網友提到，「好味小姐」則有12名網友提到，原PO點名的「許伯&簡芝」有16名網友認同是清流。

另外有人搶答，認為「阿辰師」、「蔡阿嘎」、「Hook」、「克里斯餐桌」、「老高」、「阿滴」、「啾啾鞋」、「李永樂老師」都是清流，還有網友特別回文，認為「papaya電腦教室」才是真正的清流，大讚「不唬爛，影片又實用，冷門、熱門的軟體都會教，雖然只是教一些基本的，但是教得不錯又蠻好懂的，是很佛心的一個頻道」。

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