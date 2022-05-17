《瘋狂兔子：傳奇派對》亂入西遊戲風格 6月30日推出國際版
Ubisoft宣布，收錄50款迷你遊戲的《瘋狂兔子：傳奇派對》將在6月30日推出，預計登上Nintendo Switch、Xbox One、PlayStation 4，以及Xbox Series X|S與PlayStation 5。
玩家將與瘋狂兔子們一起搭乘時光旅行洗衣機，並且被神奇地傳送到靈感來自中國經典小說《西遊記》的混亂無比神話世界。在這款多人派對遊戲裡，瘋狂兔子們必須靠著玩耍嬉鬧在混亂當中一路闖關，並且找到回家的路。
遊戲故事分為四個章節，每個章節會在遊戲盤的不同區域上演，並帶玩家一遊神話世界，而孫悟空與師弟豬八戒、沙悟淨，以及師父唐三藏必須原路折返好將他們自己和其他瘋狂兔子送回家。
《瘋狂兔子：傳奇派對》收錄50款迷你遊戲將帶給玩家各種挑戰，例如擺出愚蠢姿勢、推倒對手、把辣椒圍到脖子上、秀出舞步等，並且支援2對2模式，或是混戰模式，可讓多達四名玩家參與。
玩家也能自創喜愛的迷你遊戲遊玩清單，或是自訂電腦對手的難度等級，使得這款遊戲可以讓任何年齡的玩家輕鬆上手，也非常適合闔家同樂。
《瘋狂兔子：傳奇派對》是在2019年7月的ChinaJoy活動上公布，由Ubisoft Chengdu成都工作室開發製作，原本僅在中國境內推出，但後續也在國際市場發行。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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