馬斯克大嘴巴狂洩Twitter內部數據 激推特法務部門超不爽

經常在Twitter上大爆公司內部資訊的Elon Musk,近期確定將出資收購Twitter之後,顯然依然未收斂其爆料心態,進而被Twitter法務部門警告已經違反保密協議。

事情的源由在於Elon Musk日前透露得知Twitter上的假帳號比例,大約是每日活動用戶人數的5%,進而表示考慮暫緩收購Twitter,因此讓Twitter股價頓時崩盤。

不過,Elon Musk隨即又透過個人Twitter帳號表示將盡力完成收購承諾,這才讓Twitter股價崩盤情況回穩。

但由於Elon Musk在Twitter上表示希望以100名追隨者的基準追查假帳號真實比例,則是被Twitter法務部們認定違反內部訊息保密協議。而Elon Musk在後續推文中,則是以自嘲方式表示自己已經被法務部門警告,只是Twitter法務部門會不會對這位即將成為公司老闆的「用戶」追究相關責任,暫時還無法確認,而Twitter方面也未對此作任何回應。

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100!



This actually happened.