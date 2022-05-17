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馬斯克大嘴巴狂洩Twitter內部數據 激推特法務部門超不爽

聯合新聞網 / 楊又肇

經常在Twitter上大爆公司內部資訊的Elon Musk，近期確定將出資收購Twitter之後，顯然依然未收斂其爆料心態，進而被Twitter法務部門警告已經違反保密協議。

事情的源由在於Elon Musk日前透露得知Twitter上的假帳號比例，大約是每日活動用戶人數的5%，進而表示考慮暫緩收購Twitter，因此讓Twitter股價頓時崩盤。

不過，Elon Musk隨即又透過個人Twitter帳號表示將盡力完成收購承諾，這才讓Twitter股價崩盤情況回穩。

但由於Elon Musk在Twitter上表示希望以100名追隨者的基準追查假帳號真實比例，則是被Twitter法務部們認定違反內部訊息保密協議。而Elon Musk在後續推文中，則是以自嘲方式表示自己已經被法務部門警告，只是Twitter法務部門會不會對這位即將成為公司老闆的「用戶」追究相關責任，暫時還無法確認，而Twitter方面也未對此作任何回應。

類似情況，過去Elon Musk也曾因為在Twitter放出計畫讓Tesla下市，恢復成私有化公司的消息，進而影響市場投資判斷，最終被美國證券交易委員會控訴，並且要求Elon Musk不得在Twitter等社群網路服務任意公布公司內部消息，或許Twitter方面也可能會採取相似方式，要求這位「用戶」放話影響股價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

法務部 美國

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