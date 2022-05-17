Sony傳6月第1周洩多款遊戲新作 《戰神：諸神黃昏》有望露臉
VentureBeat網站記者Jeff Grubb取得消息指稱，Sony預計在6月第1周舉辦活動，預期將揭曉諸多遊戲新作。
由於今年E3 2022展會活動確定取消舉辦，因此包含Sony在內業者將透過自行舉辦活動揭曉即將公布遊戲新作。
而就Jeff Grubb取得消息，表示Sony最快會在6月第1周舉辦發表活動，但仍無法確定會是採線上預錄播放的「State of Play」節目內容，或是透過實體發表活動形式。
在遊戲內容方面，Sony可能準備揭曉由索尼互動娛樂聖塔莫尼卡工作室，以及Valkyrie Entertainment合作打造的《戰神：諸神黃昏》，同時Square Enix日前也由製作人吉田直樹透露《Final Fantasy 16》已經快要公布新消息，至於Square Enix即將在PlayStation 5推出的平台獨占遊戲《魔咒之地》，預期也會有更進一步消息。
另外，Sony與動視暴雪簽訂的《決勝時刻：現代戰爭II》 (Call of Duty: Modern Warfare II)遊戲合作內容，可能也會進一步揭曉平台獨占內容，至於Naughty Dog旗下《最後生還者》相關作品也可能成為此次發表活動重點。
I've also heard nothing will happen until September. The more pessimistic rumors never get put in era threads, though. https://t.co/a5QEOCDbLF— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 14, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔
▪ 【周報】iPod我們懷念你…看21年進化史！iPhone 14 Pro長大掰了妹妹頭、Google手錶對決蘋果
▪ M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板
▪ 【教學】小資族算每月花費卡關Excel 關鍵在做錯這動作
▪ 【開箱】Sony Xperia 1 IV運動拍照直播神器 3顆鏡頭全支援對焦連拍、拍好動毛小孩沒問題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言