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Sony傳6月第1周洩多款遊戲新作 《戰神：諸神黃昏》有望露臉

聯合新聞網 / 楊又肇

VentureBeat網站記者Jeff Grubb取得消息指稱，Sony預計在6月第1周舉辦活動，預期將揭曉諸多遊戲新作。

由於今年E3 2022展會活動確定取消舉辦，因此包含Sony在內業者將透過自行舉辦活動揭曉即將公布遊戲新作。

而就Jeff Grubb取得消息，表示Sony最快會在6月第1周舉辦發表活動，但仍無法確定會是採線上預錄播放的「State of Play」節目內容，或是透過實體發表活動形式。

在遊戲內容方面，Sony可能準備揭曉由索尼互動娛樂聖塔莫尼卡工作室，以及Valkyrie Entertainment合作打造的《戰神：諸神黃昏》，同時Square Enix日前也由製作人吉田直樹透露《Final Fantasy 16》已經快要公布新消息，至於Square Enix即將在PlayStation 5推出的平台獨占遊戲《魔咒之地》，預期也會有更進一步消息。

另外，Sony與動視暴雪簽訂的《決勝時刻：現代戰爭II》 (Call of Duty: Modern Warfare II)遊戲合作內容，可能也會進一步揭曉平台獨占內容，至於Naughty Dog旗下《最後生還者》相關作品也可能成為此次發表活動重點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台獨 動視暴雪 戰爭

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