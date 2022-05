Sony傳6月第1周洩多款遊戲新作 《戰神：諸神黃昏》有望露臉

VentureBeat網站記者Jeff Grubb取得消息指稱,Sony預計在6月第1周舉辦活動,預期將揭曉諸多遊戲新作。

由於今年E3 2022展會活動確定取消舉辦,因此包含Sony在內業者將透過自行舉辦活動揭曉即將公布遊戲新作。

而就Jeff Grubb取得消息,表示Sony最快會在6月第1周舉辦發表活動,但仍無法確定會是採線上預錄播放的「State of Play」節目內容,或是透過實體發表活動形式。

在遊戲內容方面,Sony可能準備揭曉由索尼互動娛樂聖塔莫尼卡工作室,以及Valkyrie Entertainment合作打造的《戰神:諸神黃昏》,同時Square Enix日前也由製作人吉田直樹透露《Final Fantasy 16》已經快要公布新消息,至於Square Enix即將在PlayStation 5推出的平台獨占遊戲《魔咒之地》,預期也會有更進一步消息。

另外,Sony與動視暴雪簽訂的《決勝時刻:現代戰爭II》 (Call of Duty: Modern Warfare II)遊戲合作內容,可能也會進一步揭曉平台獨占內容,至於Naughty Dog旗下《最後生還者》相關作品也可能成為此次發表活動重點。

