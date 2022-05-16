YouTuber又出事？他改裝「沙發車」載妹上路 網傻眼抓包：這違法吧
後宮型YouTuber「賤葆」擁有85萬訂閱量，搭擋正妹品子、晨晨和松鼠一起主持，以實驗性作品創意搞笑吸引大批粉絲追隨。不過，近日賤葆發表最新企劃，把沙發改裝成「沙發車」開上路博眼球，但卻被網友抓包是危險行為，恐有違法嫌疑。
賤葆昨（15）日發表新片《新一代把妹神車！比大Ｂ還ㄔㄨㄚ！帶品子飛上天》，影片中賤葆與團隊合力將沙發改裝成移動沙發車，在底座裝上輪胎後，再連接PS4搖桿作遙控器。費時整整1周終於完工，賤葆滿心期待地載著品子出遊，在路上遇到許多好奇的路人圍觀，奇葩設計也令民眾驚呼連連，還帶著這輛沙發車到宮廟完成淨車儀式。
影片上傳短短1天就累積79萬人次點閱，許多網友留言「葆哥總是能搞出別人想不到的點子，這個沙發車真的太狂了」、「開這台車走在路上超有『瘋』」、「狂！只有賤葆能夠超越賤葆」。
不過，這支影片的高人氣也引來質疑，雖然影片開頭註明「請勿模仿」，但有網友就認為台灣交通法規不允許拼裝車上路，拼裝車沒辦法申請牌照，賤葆開沙發車上路根本是違法行為，也有人留言附和「好看是好看，但違法真的不行，而且說實在的很危險」、「這就犯法啊」、「拼裝車在路上行駛確實有法違的隱患，且會誤導觀眾，該檢舉還是要檢舉」。
根據道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款規定，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，因此不可上路駕駛，若違規可處汽車所有人新臺幣3600元以上、10800元以下罰鍰，並禁止其行駛，且可將該車輛沒入。
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