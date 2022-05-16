Netflix直播串流要做什麼？外媒曝將端LIVE即興表演節目

Deadline網站取得消息指稱，Netflix計畫藉由直播串流技術，推出無劇本實境秀等類型節目，藉此創造全新觀看體驗與商業模式。

依照報導指出，Netflix將可能以直播串流形式製作即將推出的舞蹈節目《Dance 100》，以及現場即興表演類型節目《Netflix Is A Joke Festival》，透過即時直播串流形式讓觀眾可以觀看更真實的節目內容，而非以預錄製作型態呈現。

而就相關消息表示，此項功能暫時還沒有明確推出時間，但預期會在近期內上線運作。同時，報導內容也表示Netflix內部僅小部分團隊投入此項技術應用發展，但僅處於早期階段。

加入直播串流技術應用內容，更意味Netflix將可發展更多實況節目內容，進而吸引更多觀眾同時上線觀看，並且藉此增加訂閱使用人數，甚至可以透過即時線上互動方式創造更多商業模式，例如增加商品導購、廣告露出等。

在先前消息中，更透露Netflix將會在今年底之前宣布推出以廣告支撐播放成本的服務版本，同時也預期針對長期與他人共享帳號的訂閱用戶收取額外使用費，藉此改善目前訂閱人數衰退情況。

另一方面，華爾街日報更指出Netflix近期調整內部公司文化政策，說明員工可能會被要求處理與個人價值觀不同的內容項目，同時說明Netflix製作內容是由觀眾決定好與壞，而非由Netflix員工以個人喜好、認同與否決定內容是否上架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦