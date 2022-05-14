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果粉先等等！LINE更新版本　4大功能安卓用戶搶先用

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文／PopDaily授權

LINE已經是台灣人最常使用的通訊軟體之一，不論學校、朋友、公司都會使用LINE進行聊天聯繫，最近LINE也在2022年4月推出12.6.0更新！這次LINE更新共推出四大功能，Android更搶先iOS版本在4月21日上線，到底有哪些更新項目？快來看看吧！

LINE更新項目1＿一鍵複製LINE ID

「嗨～要不要換LINE？」每當要換LINE時都要打一長串自己的LINE ID或者落落長的電話號碼，這次LINE優化功能，直接有「複製」按鈕，讓你複製ID給朋友。只要點選LINE主頁右上角的「設定」，點選「個人檔案」，在LINE ID點選「複製」就可以嘍！

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LINE更新項目2＿優化深色模式的貼圖鍵盤背景色

你使用手機是不是會換成深色模式來保護眼睛，又或者是你喜歡深色主題的感覺？可是常常使用深色模式會有字或者貼圖看不清楚，沒關係，這次LINE將會把這煩人的事情改掉唷！

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LINE更新項目3＿優化群組通話分享畫面的瀏覽模式

前陣子iOS才更新FaceTime功能，這次LINE也跟上啦！現在的你可以在群組通話時分享手機頁面或者正在觀看的影音，分享YouTube時會縮小畫面，可以讓整個影片都入鏡，讓群組通話的畫面更清晰平衡！

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LINE更新項目4＿LINE VOOM頁面新增搜尋圖示

LINE VOOM的頁面右上方新增了「搜尋」圖示。強化了探索功能，可搜尋主題標籤，能夠更容易的找到想看的貼文！

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使用Android系統的大家，有沒有跟上這波更新的四大功能呢？


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