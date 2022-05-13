收購案踩剎車...推特宣布凍結人事 2高階主管慘訴「被離職」

Twitter 本週開始暫停新進雇用、遇缺不補。遭解僱的當事人，一位發佈推文表示自己是在育嬰假當中「被CEO要求離職」。而根據報導，另一位也在一則已刪除的推文中證實「被CEO解僱」。

社群平台Twitter執行長Parag Agrawal於當地時間12日發布內部備忘錄。Agrawal在該封電子郵件中說明，將凍結新進雇用，並解僱消費產品部門主管Kayvon Beykpour、以及營利產品部門主管Bruce Falck。這是馬斯克（Elon Musk）對Twitter的440億收購案公開後的一大人事震撼彈。

兩位遭解僱的當事人，Kayvon Beykpour在Twitter發佈推文表示，自己是在育嬰假當中「被Parag要求離職」。而根據報導，Bruce Falck也在一則已刪除的推文中證實「被Agrawal解僱」。

Interrupting my paternity leave to share some final @twitter-related news: I’m leaving the company after over 7 years. — Kayvon Beykpour (@kayvz) May 12, 2022

Agrawal說明本次決定的主因是未能達到用戶成長、與獲利目標。該公司原訂在2023年底前達成75億美元的年營收、以及單日用戶數達3.15億人。儘管在備忘錄中提及並沒有裁員計劃，但是在該公司正在與馬斯克進行收購案程序時，這些改變仍顯得突兀。目前並無證據顯示Agrawal此舉的動機、或與收購案有何關係。

備忘錄（全文見The Verge報導）摘要如下：

領導者（Leadership）：消費產品部門（Bluebird）主管由代理主管Jay Sullivan取代Kayvon Beykpour；營利產品部門（Goldbird）主管在新主管到任前，也由Jay Sullivan暫代主管職。

大環境（Current environment）：全球環境不佳，且處於收購過程中，必須持續關注團隊、雇用，及成本。

聘用：本週開始暫停新進雇用、遇缺不補。沒有全公司範圍的裁員計畫、但將持續組織改革、以提高效率。

預算：降低非人事成本。

Twitter發言人Adrian Zamora證實以上內容。包含Jay Sullivan將成為Bluebird主管、以及Goldbird的暫代主管。

《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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