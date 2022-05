擬真3D形式呈現 Google Maps加入「沉浸觀看」模式

EA稍早宣布與Middle-earth Enterprises合作,預計以《魔戒》系列為基礎,打造一款開放世界架構的手機遊戲《魔戒:中土世界的英雄》 (Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth),並且採基本免費遊玩設計。

2022-05-11 11:08