擬真3D形式呈現 Google Maps加入「沉浸觀看」模式
Google在此次Google I/O 2022宣布將在Google Maps加入名為「沉浸觀看」 (Immersive View)功能，強調可透過人工智慧方式將Google Maps上的地圖內容以擬真3D形式呈現，甚至可以呈現不同時間、氣候的城市場景。
目前此項功能將先在洛杉磯、倫敦、紐約、舊金山與東京在內5座城市提供，Google更標榜能透過眾多數據，讓使用者藉由此項功能「重現」這些城市在不同時間、氣候下的狀態，藉此作為旅遊規劃的參考依據。
此外，透過ARCore技術應用，Google也將讓使用者能透過Google Maps一窺特定城市內特定飯店，或是觀光景點設施內部格局。
而「沉浸觀看」接下來也會在更多城市開放使用，但現階段暫時還無法確認具體時程。
至於先前已經推出可讓使用者在Google Maps上直接估算導航行程中可能產生二氧化碳量，藉此判斷是否以更合乎環保的路程前往目的地，此次更宣布將加入估算乘坐不同航班飛機時所產生探排放量，甚至也將導航中估算二氧化碳生成量的功能帶到歐洲，讓更多人可以用更環保方式出遊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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