Google Search更聰明 「在地味」搜尋結果更濃厚

今年4月正式推出讓使用者可透過拍照加輸入文字方式，讓搜尋結果可以有更多判斷依據後，Google在此次Google I/O 2022更宣布加入具在地條件的搜尋模式，讓使用者能進一步查找更符合在地的搜尋結果。

舉例來說，許多時候的搜尋行為是為了解決當下面臨問題，例如想要修理家中水龍頭時，絕對不會想在搜尋結果看到一堆商品介紹，或是對當下情況沒有任何幫助的搜尋結果，因此透過「near me」搜尋條件，使用者就能很快找到合適的維修師傅，甚至在Google Search上傳不知道菜名的韓國料理照片，並且加上「near me」的搜尋描述，即可在搜尋結果找到鄰近提供此韓國料理的餐廳。

目前此項功能僅提供英語介面的Google Search使用，但接下來也會逐漸開放給更多語言版本使用，同時Google也預期此項功能將能與更多商業模式銜接，藉此像Google Maps一樣推動在地經濟成長。

另外，Google也透露將推出名為「場景探索」 (Scene Exploration)的搜尋功能，將可透過Google Lens掃描所拍攝畫面，並且藉由影像識別方式進行「搜尋」。

例如可在商店貨架上擺滿各類巧克力中，找出評價最高、不含核果類成分、低咖啡因的商品，同時也能應用在眾多商品陳列時，更快找到個人所需物品，甚至Google更打趣地表示可拍攝雜亂工作環境，讓Google Search協助找出一直找不到的物品。

Google強調將可透過「場景探索」功能，讓使用者能更進一步「搜尋」世界，而此項功能目前仍處於開發階段，暫時尚未確認實際推出時程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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