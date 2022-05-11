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7個LINE免費隱藏版貼圖來了！ 蠟筆小新超Q、任務也最難解

聯合新聞網 / 綜合報導
統整網友整理出的LINE隱藏版免費貼圖，其中以蠟筆小新的任務較為困難。（翻攝自LINE STORE、製圖／聯合新聞網）
統整網友整理出的LINE隱藏版免費貼圖，其中以蠟筆小新的任務較為困難。（翻攝自LINE STORE、製圖／聯合新聞網）

能夠省錢用免費LINE貼圖是最快樂不過的事了，網友整理出LINE隱藏版的免費貼圖，只要完成任務即可獲得，其中又以「蠟筆小新」的任務條件較為麻煩。而這些貼圖有下載期限與使用期限，可別傻傻地錯過時間。相關貼圖整理如下：

▊ LINE購物 × ATM免費貼圖

連結網址：https://line.me/S/sticker/25844/

下載任務：開啟「LINE購物」App搖一搖

下載期限：2022/5/28前

使用期限：90天

「LINE購物 × ATM免費貼圖」。（圖／翻攝自LINE STORE）
「LINE購物 × ATM免費貼圖」。（圖／翻攝自LINE STORE）

▊ LINE購物 夯話題×軟爛貓咪

連結網址：https://line.me/S/sticker/25913/

下載任務：將「LINE購物 夯話題」加入好友

下載期限：2022/6/1前

使用期限：90天

「LINE購物 夯話題×軟爛貓咪」貼圖。（圖／翻攝自LINE STORE）
「LINE購物 夯話題×軟爛貓咪」貼圖。（圖／翻攝自LINE STORE）

▊ 禮藍動保 x 連環泡有芒果 x 劉伯伯是隻貓

連結網址：https://line.me/S/sticker/25912/

下載任務：將「Elanco禮藍動保」官方帳號加入好友

下載期限：2022/6/2前

使用期限：180天

「禮藍動保 x 連環泡有芒果 x 劉伯伯是隻貓」。（圖／翻攝自LINE STORE）
「禮藍動保 x 連環泡有芒果 x 劉伯伯是隻貓」。（圖／翻攝自LINE STORE）

▊ 動起來！大膽做自己的Dew Dew熊

連結網址：https://line.me/S/sticker/25911/

下載任務：無

下載期限：2022/6/2前

使用期限：180天

「動起來！大膽做自己的Dew Dew熊」貼圖。（圖／翻攝自LINE STORE）
「動起來！大膽做自己的Dew Dew熊」貼圖。（圖／翻攝自LINE STORE）

▊ LINE購物品牌名店×天竺鼠布丁

連結網址：https://line.me/S/sticker/25921/

下載任務：將「LINE購物名牌名店」官方帳號加入好友

下載期限：2022/6/4前

使用期限：90天

「LINE購物品牌名店×天竺鼠布丁」貼圖。（圖／翻攝自LINE STORE）
「LINE購物品牌名店×天竺鼠布丁」貼圖。（圖／翻攝自LINE STORE）

▊ LINE購物×魚子醬

連結網址：https://line.me/S/sticker/25950/

下載任務：將「LINE購物」官方帳號加入好友

下載期限：2022/6/8前

使用期限：90天

「LINE購物×魚子醬」貼圖。（圖／翻攝自LINE STORE）
「LINE購物×魚子醬」貼圖。（圖／翻攝自LINE STORE）

熊大農場×蠟筆小新 超實用可愛貼圖

連結網址：https://line.me/S/sticker/25949/

下載任務：在「LINE熊大農場」完成10次貨車快遞

下載期限：2022/6/9前

使用期限：90天

「熊大農場×蠟筆小新 超實用可愛貼圖」。（圖／翻攝自LINE STORE）
「熊大農場×蠟筆小新 超實用可愛貼圖」。（圖／翻攝自LINE STORE）

LINE 貼圖 熊大

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