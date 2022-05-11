EA打造《魔戒》FU手遊 採用開放世界、基本免費遊玩
EA稍早宣布與Middle-earth Enterprises合作，預計以《魔戒》系列為基礎，打造一款開放世界架構的手機遊戲《魔戒：中土世界的英雄》 (Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth)，並且採基本免費遊玩設計。
依照說明《魔戒：中土世界的英雄》將會在今年夏季展開beta測試，將由EA旗下Capital Games負責開發，預計成為EA打造的首款手機遊戲。
而遊戲角色將涵蓋《魔戒》系列，以及《哈比人》故事中登場人物，並且將以敘事、回合戰鬥方式進行遊玩，同時也將加入元素蒐集系統，藉此吸引玩家持續遊玩，另外也會增加遊戲內購項目，藉此增加遊戲營收。
目前EA尚未透露此款遊戲具體細節，僅說明將以開放世界架構打造，預期將使玩家能持續在中土世界中探索。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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