EA打造《魔戒》FU手遊 採用開放世界、基本免費遊玩

EA稍早宣布與Middle-earth Enterprises合作,預計以《魔戒》系列為基礎,打造一款開放世界架構的手機遊戲《魔戒:中土世界的英雄》 (Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth),並且採基本免費遊玩設計。

依照說明《魔戒:中土世界的英雄》將會在今年夏季展開beta測試,將由EA旗下Capital Games負責開發,預計成為EA打造的首款手機遊戲。

而遊戲角色將涵蓋《魔戒》系列,以及《哈比人》故事中登場人物,並且將以敘事、回合戰鬥方式進行遊玩,同時也將加入元素蒐集系統,藉此吸引玩家持續遊玩,另外也會增加遊戲內購項目,藉此增加遊戲營收。

目前EA尚未透露此款遊戲具體細節,僅說明將以開放世界架構打造,預期將使玩家能持續在中土世界中探索。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

