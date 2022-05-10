圖文教你做／「數位新冠病毒健康證明」新增身分證字號 輕鬆申請、加入iPhone錢包超簡單

台灣「數位新冠病毒健康證明」已於今（10）日完成更新，在該數位健康證明上新增顯示身分證字號功能，《聯合新聞網》帶你操作一次，並加入iPhone錢包跟App中，整個過程相當輕鬆方便不卡關。

▊ 準備物品 身分證、健保卡、戶籍謄本或護照 （註：護照若過期，則無法往下操作）

Step 1：到「數位新冠病毒健康證明」申請網站→選「本國國民」申請。

（點我進數位新冠病毒健康證明網站）

(製圖／聯合新聞網)

Step 2：身分驗證

輸入身分證號、健保卡號、戶號或護照號碼2選1→執行身分驗證

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Step 3：申請數位證明種類

可勾選2項：疫苗接種數位證明、檢驗結果數位證明，填入信箱也會收到PDF檔喔（建議）→下一步

（註：在國外接種之COVID-19疫苗劑次不納入本數位健康證明，故須妥善保存國外接種之COVID-19疫苗證明/紀錄與該數位證明。）

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Step 4：以「疫苗接種數位證明」為例→申請

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Step 5：預覽數位健康證明

若有填E-mail，會將PDF檔寄到信箱內，主旨為「COVID-19數位證明申請-核發成功通知」。在此有2種做法：取得超商列印碼／下載數位證明（PDF檔）

(製圖／聯合新聞網)

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Step 6-1：取得超商列印碼

選擇指定超商→取得超商列印碼→記下取件編號及翻拍QRCode，至超商使用

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Step 6-2：下載數位證明

下載→打開PDF檔→除了基本資料、施打疫苗資訊外，新增了身分證字號

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Step 1：對著「數位新冠病毒健康證明」拍下QRCode→跳出通知→加入「錢包」與「健康」App→完成

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Step 2：「錢包」App→可看見施打疫苗資訊及QRCode

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Step 2：「健康」App點選瀏覽→選擇「台灣」→可見施打疫苗詳細資訊→任意點選其中1項→就能觀看疫苗紀錄囉！

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